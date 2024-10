Beffa e contro-beffa: niente Inter, l’annuncio a Sky sul colpo Maldini

Sembrava praticamente cosa realizzabile nell’immediato, ma la beffa è dietro l’angolo su Daniel Maldini, per l’Inter.

Niente approdo a Milano, dopo questo periodo passato al Monza, con la possibilità di vederlo ancora in Serie A, ma agli alti livelli tra i top club che lottano per i vertici della classifica.

Daniel Maldini ha brillato col Monza, a tal punto da convincere Spalletti per la Nazionale e accendere interesse di diversi dirigenti in Serie A. Uno tra questi, in occasione di un’intervista rilasciata a Sky Sport, non ha nascosto nulla e dichiarato apertamente l’interesse per lui. Niente Inter, a quel punto, con l’idea di avere Daniel Maldini come titolare in una delle big del calcio italiano.

Niente Inter, beffa doppia: l’annuncio del dirigente su Maldini

Sarebbe beffa e contro-beffa se si considera che da una parte c’era l’interesse dell’Inter, che voleva beffare il Milan, “scippandolo” dalla storia scritta dalla dinastia dei Maldini. Ma dall’altra parte c’è la possibile beffa, appunto, da parte di un altro club ai vertici del calcio italiano e ai danni del club interista.

Insomma, a prendere voce è un dirigente italiano che, poco prima della sfida della sua squadra, ha espresso tutto il suo interesse per Daniel Maldini.

L’amministratore delegato nerazzurro, prima dell’anticipo in Serie A, ha preso voce ai microfoni dell’emittente satellitare, facendo un annuncio di calciomercato ben preciso su Daniel Maldini: “Stiamo parlando di un ragazzo dall’enorme talento e che è figlio di una famiglia di un certo prestigio. L’Atalanta segue questo ragazzo, ma noi speriamo che nella prossima partita non faccia troppo bene. Lo stiamo monitorando, questo è certo”.

Calciomercato Serie A: un club si inserisce per Maldini

Le parole di Percassi non lasciano dubbi, Maldini è un obiettivo di calciomercato dell’Atalanta. Il calciatore del Monza potrebbe vedere una vera e propria asta aperta sul suo nome e, se dovesse finire all’Atalanta, probabilmente avrebbe più occasione di giocare titolare, rispetto all’Inter. Pertanto occhio perché, con Percassi che ha già abituato a colpi di questo tipo, la Dea potrebbe trasformare l’ennesimo calciatore in un gioiello vero e proprio, sotto gestione di Gian Piero Gasperini.

Le parole del pre-partita in Serie A: Maldini e non solo

Tocca il tema Maldini e non solo, l’amministratore delegato, Luca Percassi. Parla infatti così dell’Atalanta: “Non guardiamo la classifica, sappiamo che sarà difficile questa sfida. Abbiamo due nominati al Pallone d’Oro, Gasperini e Lookman. Parliamo di un qualcosa di fantastico, in Europa è qualcosa di unico avere un allenatore per nove anni di fila, come succede con noi. Oggi siamo a quota 400 partite nell’Atalanta. Numeri importantissimi”.