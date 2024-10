Altro infortunio grave, si opera: svelati i tempi di recupero

L’allenatore è nei guai considerando il fatto che in vista dei prossimi impegni stagionali dovrà fare i conti con un’assenza importante.

Fino all’ultimo si è sperato potesse trattarsi di una sciocchezza, ma invece l’infortunio del giocatore si è alla fine confermato e dimostrato essere più grave del previsto. Questo costringerà il ragazzo a sottoporsi nelle prossime ore ad un importante operazione chirurgica per far rientrare il problema, che di conseguenza lo costringerà a rimanere fermo ai box per ancora più tempo.

Al momento dei tempi di recupero specifici non sono stati ancora comunicati, anche se lo staff medico se n’è andato per un’idea non dando ovviamente buone notizie all’allenatore, che dovrà affrontare un tour de force non indifferente senza uno dei suoi migliori giocatori.

Serie A, infortunio grave: è costretto ad operarsi

Brutte e sfortunatamente scontate notizie arrivano dall’infermeria del centro sportivo per l’allenatore, che dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori per diverse, anzi tante, partite.

Sin da subito l’infortunio del titolare aveva preoccupato, ma mai nessuno si sarebbe aspettato una diagnosi del genere da parte dei medici che l’hanno visitato. I controlli ai quali è stato sottoposto nel corso di questi intensi giorni, hanno evidenziato la necessità per il ragazzo di essere sottoposto ad un’operazione chirurgica per far rientrare il problema, anche perché sennò c’era il rischio che entrasse ed uscisse in continuazione dall’infermeria per tutto l’arco della stagione. Ovviamente questo costerà a lui altre assenze importanti, ma almeno potrà mettersi una volta e per tutte alle spalle quest’infortunio.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, lunedì il centrocampista svizzero del Bologna Michel Aebischer si farà rimuovere una sport ernia, ovvero un’ernia inguinale che l’ha già costretto a saltare le ultime due partite dei rossoblù, ovvero la trasferta di Serie A contro il Genoa e quella di Champions League contro l’Aston Villa.

Si opera lunedì: svelati anche i tempi di recupero

Michel Aebischer si opererà lunedì per farsi rimuovere quest’ernia inguinale che gli sta dando tormento dal ritorno dalla sosta di ottobre con le Nazionali. Ovviamente non si tratta essere di una bella notizia per il Bologna e Vincenzo Italiano, che perderà il suo metronomo per altre settimane.

Stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, per smaltire il tutto il centrocampista svizzero potrebbe metterci all’incirca un mese e mezzo, motivo per il quale potrebbe arrivare a saltare addirittura 10 partite. Una luce infondo al tunnel, però, sembrerebbe comunque iniziare ad intravedersi, visto che una data cerchiata in rosso sul calendario ci sarebbe, e corrisponderebbe alla sfida interna del Bologna contro la Fiorentina, in programma il prossimo 15 di dicembre.