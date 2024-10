Un altro infortunio e tempi lunghissimi: salta la Juve e il Napoli

I tempi di recupero erano da valutare per Inter-Juventus, le cose sono poi precipitate, nella tegola in casa Inter.

La tegola è durissima per Simone Inzaghi, tecnico che aveva provato a fare turn-over in Champions League, per quello che è il filotto di partite in campionato e che vede l’Inter con diversi problemi, per quanto riguarda la situazione nell’immediato e non solo.

Secondo quanto riferiscono dal comunicato ufficiale in casa Inter, un altro calciatore si aggiunge alla lista degli indisponibili. Dopo il problema contro la Roma, di natura muscolare per Calhanoglu, un altro dei calciatori interisti non sarà a disposizione. Ma a complicare le cose, non solo per la partita contro la Juventus, sono i tempi che sono lunghissimi, secondo quello che filtra dalle sue condizioni.

Inter, un altro infortunio: tegola durissima per Inzaghi

Da una parte, in casa Juventus, ci sono le condizioni di Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz, oltre ai lungodegenti Bremer e Milik, a complicare le cose per Thiago Motta. Ma Simone Inzaghi non è che se la passa benissimo, considerando la situazione legata all’assenza di Acerbi già confermata contro la Juventus, per poi valutare quella di Hakan Calhanoglu.

Da capire, infatti, se il turco sarà quantomeno arruolabile, per quanto concerne la lista dei convocati che presenterà tra non molto Inzaghi.

Chi mancherà però tra i convocati è un altro calciatore che, infortunatosi nel corso della sfida contro lo Young Boys in settimana, ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato un problema non da poco, con annessi tempi di recupero lunghi sul suo infortunio. Il calciatore, infatti, salterà sicuramente la sfida tra Inter-Juventus.

Infortunio Inter: il comunicato ufficiale dei nerazzurri

Quanto segue, è quel che ha comunicato l’Inter sul proprio sito ufficiale, in merito all’infortunio di Carlos Augusto, che porterà ai tempi di recupero lunghi: “Questa mattina, il calciatore Carlos Augusto, si è sottoposto alla risonanza magnetica. All’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano è stato evidenziato che, dopo l’infortunio di mercoledì in coppa contro lo Young Boys, il calciatore ha subìto un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Pertanto il calciatore sarà valutato nella prossima settimana”.

Infortunio e tegola: quando torna e quante partite salta con l’Inter?

L’infortunio non permetterà a Carlos Augusto, sicuramente, di esserci per Inter-Juventus. Ma quand’è che torna poi, a disposizione di Inzaghi? Secondo i primi rumors e stando all’entità dell’infortunio svelato dall’Inter, è difficile addirittura ipotizzare che si possa vedere contro il Napoli, saltando dunque diverse sfide con l’Inter. Precisamente salterebbe Juventus, Empoli, Venezia, Arsenal in Champions e poi anche il Napoli, per rientrare a quel punto solo dopo la sosta, a fine novembre. Un mese di stop per tornare al 100% poi.