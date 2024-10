Svolta Dazn, Serie A gratis in tv: come registrarsi

Colpo di scena per una notizia storica che riguarda la scelta di Dazn di trasmettere la Serie A gratis in Tv per la prima volta da quando esiste.

Una vera svolta per il mondo del calcio italiano perché arriva la conferma che riguarda quella che è stata la scelta da parte di Dazn di trasmettere gratis il campionato di Serie A, è una prima volta assoluta da quando è entrato di scena il mondo della PPV in Italia. Ora arriva una conferma davvero clamorosa riguardo quella che è stata la scelta di marketing da parte dell’azienda inglese.

Non se la passa bene Dazn che ha deciso di prendere una decisione davvero strategica in merito a quanto accaduto in questi ultimi mesi. Perché giornata dopo giornata crollano gli appassionati, i telespettatori e gli abbonati a Dazn che guardavano con grande interesse la Serie A negli anni passati.

Adesso però è in grande difficoltà l’azienda che ha aumentato notevolmente i costi in questi anni, ma perdendo e non pochi tifosi che seguivano le partite di calcio e del campionato italiano. Per questo motivo una clamorosa decisione quella di Dazn di trasmettere gratis la partita di calcio di Serie A.

Serie A gratis in Tv con Dazn

Tutto confermato per quanto riguarda la scelta di dare un segnale forte al mondo del calcio italiano e ai tifosi, con l’azienda Dazn che ha scelto di provare a fidelizzare nuovamente tanti tifosi perché dopo una rottura con un grande numero per il continuo aumentare dei prezzi di abbonamento che ha scelto di dare un segnale forte.

Adesso ci sono novità molto importanti che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro al mondo del calcio italiano che cerca di riprendersi sotto tutti i punti di vista. Prova a fare lo stesso anche Dazn e arriva la conferma della scelta di andare a trasmettere in chiaro gratis la partita Milan – Napoli che sarà valida per il prossimo turno infrasettimanale.

Infatti, la decima giornata del campionato italiano vedrà il big match Milan-Napoli gratis in Tv con Dazn che ha deciso di trasmettere in chiaro la partita. Si giocherà martedì 29 ottobre alle 20:45 il match di Serie A che sarà visibile a tutti, una svolta storica per il mondo del calcio italiano. L’ultimo incontro trasmesso in chiaro fu quello disputato il 13 aprile allo stadio Delle Alpi tra Juventus e Sampdoria.

C’è voglia di riaccendere la passione calcistica in Italia e per questo motivo che Dazn ha deciso di trasmettere gratis Milan Napoli in Tv. Una svolta che può ripetersi anche altre volte, perché è fino a 5 partite su 380 che possono essere trasmesse in chiaro e gratuitamente per stagione.

Si inizia con Milan Napoli e occhio che Dazn non possa dare il via libera anche per altre partite. Basta semplicemente inserire l’indirizzo mail e la password per la registrazione gratis al sito di DAZN gratuitamente e poi vedere in chiaro la partita di campionato Milan-Napoli.