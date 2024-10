Recupero Bologna-Milan: “Campionato falsato”, rossoneri penalizzati

La partita tra Bologna e Milan è stata ufficialmente rinviata e ora è stata annunciata la data del recupero: i rossoneri sono in protesta.

Bologna-Milan non si gioca. Quanto sta accadendo nel capoluogo emiliano è molto difficile da gestire e ci sono continuamente nuovi pericoli da affrontare per la popolazione che è stata colpita da violentissimi temporali che hanno portato all’esondazione di lunghi corsi d’acqua che hanno creato gravi danni a tutta la città. L’allerta meteo è in corso anche in questi giorni e per questo il Sindaco di Bologna ha deciso di sospendere qualsiasi attività sportiva o che sposti centinaia e centinaia di persone.

Il rinvio di Bologna-Milan ha creato non pochi disguidi e dissapori che si sono protratti fino alla giornata di oggi e che sicuramente andranno avanti ancora per molto tempo.

Rinvio e recupero Bologna-Milan: ci sono novità

Dopo un lungo tira e molla si è arrivati alla decisione finale su Bologna-Milan: la partita del Dall’Ara è stata ufficialmente rinviata dopo l’ordinanza del sindaco di Bologna che ha deciso di evitare qualsiasi forma di rischio e ha annullato tutti gli eventi che si sarebbero dovuti tenere in città, ad oggi martoriata dal fango e dalla pioggia e piena di danni da risolvere.

Il rinvio di Bologna-Milan è stato causa di grandissime discussioni che hanno rovinato anche il clima di sensibilità che si stava creando intorno alla partita a favore della città e dei cittadini di Bologna.

Ora ci sono grosse novità sul recupero di Bologna-Milan, ma l’annuncio non ha fatto altro che portare a clamorose polemiche.

Recupero Bologna-Milan: annuncio dalla Lega Serie A

Il recupero di Bologna-Milan è un argomento di discussione e polemiche continue che sono iniziate oggi e che finiranno solamente quando la partita verrà definitivamente recuperata.

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato al termine dell’Assemblea di Lega e ha chiarito che sono ancora in esame tutte le possibilità per evitare di andare troppo in là prima di far giocare la partita.

“Al momento il mese in cui sarà possibile recuperare la partita è febbraio“, ha annunciato il numero uno del calcio italiano, che poi scherzando ha aggiunto: “Ci sarebbe il giorno di Natale ma stiamo valutando dove muoverci“.

Milan contro il rinvio: i rossoneri si dicono penalizzati

Il Milan si è schierato contro la Serie A e contro la decisione di rinviare la partita. I rossoneri avrebbero voluto giocarla, tanto che il presidente Scaroni è stato molto chiaro parlando di “scelta senza senso” e “voluta unicamente dal sindaco di Bologna“.

Il Milan si sente penalizzato dalla scelta del rinvio e farà sentire la sua voce per recuperarla in un momento che non metta a rischio la serenità del calendario dei rossoneri.