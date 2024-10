Pronto Ballardini, sconfitta decisiva: torna in Serie A dopo l’esonero

Davide Ballardini è pronto a tornare in Serie A dopo l’esonero di questo weekend: decisiva la sconfitta per cambiare allenatore.

Ci sono molte situazioni davvero complicate in Serie A che troveranno la soluzione definitiva durante questo weekend, decisivo per capire realmente quale sarà il futuro di determinati allenatori. Ora ci sono molti club che possono decidere di agire per fermare ogni problema e cambiare allenatore con la speranza di risolvere tutto quello che sta accadendo di negativo e arrivare a tutti gli obiettivi che erano stati prefissati all’inizio della stagione.

La Serie A è terreno di pericolo continuo per gli allenatori, visto che ci sono difficoltà di ogni genere che possono portare a un nuovo esonero.

Esonero in Serie A: decisiva la sconfitta

Davide Ballardini sta iniziando a valutare il ritorno in Serie A: le difficoltà di questo momnto hanno portato a nuovi problemi che vanno risolti entro questo weekend. Ora è arrivato il momento di subentrare per riuscire ridare serenità e tranquillità all’ambiente e al gruppo squadra.

I risultati decidono il destino degli allenatori e ora potrebbero esserci grosse novità che riguardano un nuovo esonero.

Secondo le ultime notizie, in Serie A può esserci un nuovo esonero entro la giornata di domenica: decisivo il risultato della prossima partita.

Lecce, Gotti verso l’esonero: dipende da Napoli

Il Lecce di Luca Gotti vive un momento estremamente difficile, fatto di risultati negativi e di ultimissimi posti in classifica che rischia di compromettere pesantemente il futuro del club salentino. La giornata di domani sarà decisiva per l’allenatore e per la squadra che saranno impegnati al ‘Maradona’ contro il Napoli per una partita che è molto complicata sotto tutti i punti di vista.

In caso di sconfitta, il Lecce esonererà Gotti. Questa è la sensazione comune che viene fuori dagli ultimi giorni di Lecce, estremamente complicati anche dal punto di vista ambientale

Se Gotti dovesse essere esonerato, è pronto Davide Ballardini al suo posto. L’alleantore italiano è fermo da un po’ di tempo e può essere lui il salvatore del club salentino. In passato ha dimostrato di poter essere all’altezza di esperienze così complicate, arrivando poi a risultati entusiasmanti.

Gotti verso l’esonero: Corvino prende tempo

Luca Gotti viaggia verso l’esonero. L’allenatore non è riuscito a creare una squadra ricca di qualità e non seguono gli stessi intenti delle sue idee e per questo motivo sono nate enormi difficoltà nell’ultimo periodo.

Pantaleo Corvino cercherà di trattenere Gotti e di evitare l’esonero, visto che sono prima grande amici e poi allenatore e direttore sportivo. La situazione è da tenere sotto controllo: il Lecce ora rischia grosso.