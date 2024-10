Modric saluta il Real: gratis in Serie A, la destinazione

Luka Modric potrebbe essere davvero arrivato al capolinea della sua avventura al Real Madrid.

Senza rinnovo, potendo firmare finalmente in Serie A perché, a quanto pare, non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il calcio. Si era ipotizzato un approdo in Croazia, ma non è lì che chiuderebbe la sua carriera, stando alle voci che arrivano dalla Spagna.

In Serie A, potendo giocare in un ruolo che gli permetterebbe ancora di “performare” ai massimi livelli, c’è una squadra che potrebbe fare al caso del leggendario Pallone d’Oro croato. La notizia farebbe sognare di fatto il club italiano.

Futuro Modric, dalla Spagna sono certi del suo addio

Sono state sempre legate alla Serie A le voci su Luka Modric, calciatore che in più di qualche video apparso sui social, ha mostrato la sua conoscenza sulla lingua italiana. Probabilmente parlando con Carlo Ancelotti, “allenandosi” anche sotto questi aspetti per poter essere il calciatore totale che è stato nel corso di tutta la sua carriera.

Una carriera che continuerà, con o senza Real Madrid perché, le bocce sono ferme e non si muovono in virtù di quelle che sono le sue scelte sul rinnovo.

Il Real Madrid infatti, puntando su altro, non rinnoverà il contratto di Luka Modric. E non come fatto da Toni Kroos, l’addio al calcio – almeno per ora – si esclude. L’unica certezza che arriva dalla Spagna, per ora, è che Modric e il Real Madrid si separeranno.

Addio al Real Madrid: Modric ha già fatto una scelta

Ha già fatto una scelta Luka Modric, che è quella di essersi legato per tutta la carriera ai Galacticos, diventando leggenda del Real Madrid. Una leggenda che ci saremmo voluti godere in Italia, ma mai possibile a causa del suo legame con il club dei Blancos. Oltre che per, ovviamente, le cifre del suo cartellino e l’ingaggio fuori portata. Ma l’Italia affascina Modric e nel suo finale di carriera, occhio alle possibilità di giocare per uno dei due club di Milano. Il Milan si mette in pole, così come l’Inter, in quello che vedrebbe acceso il derby in Italia. Ma non ci sono solo queste due squadre, in Lombardia.

Calciomercato: la possibile destinazione in Serie A per Modric

Una destinazione a sorpresa, sempre vicino a Milano, riguarda Luka Modric. Il centrocampista croato potrebbe clamorosamente finire a costo zero al Como. Ricordiamo che, al club allenato da Fabregas, c’è una presenza importante come quella di Raphael Varane, ormai ex difensore che è rimasto nel Consiglio d’Amministrazione del club, e che potrebbe appunto metterci il suo per quanto riguarda il futuro del mercato del Como. Il club lombardo che ci ha già abituati a colpi di enorme spessore e che potrebbero, nel 2025, vedere il colpo gratis in Serie A, che porta a Modric.