Milan, faccia a faccia con Leao: presa una decisione forte

Ci sono notizie molto importanti che riguardano il futuro di Leao che sta attraversando un momento decisivo della sua carriera visto quanto accaduto con il Milan nelle ultime settimane.

Adesso ci sono aggiornamenti in merito a quello che può accadere in vista del futuro perché non è un momento facile per il campione portoghese che sta provando a ritrovarsi dopo aver smarrito un po’ la via del gol, dell’assist, delle giocate e soprattutto dell’entusiasmo. Problema Leao in casa Milan con Fonseca che non vanta un buon rapporto con il suo giocatore.

Il tecnico è molto esigente e continua a chiedergli di più. Intanto, al suo posto che esce di continuo dal campo ci sono giocatori che stanno facendo veramente bene e stanno trascinando il Milan. Momento complicato ora questo perché può accadere di tutto da un momento all’altro in vista anche del futuro di Leao e di un possibile addio dal club rossonero.

Sono circolate voci anche in merito ad un possibile scambio con Leao usato come pedina dal Milan che può liberarsi di lui. Adesso però ci sono novità molto importanti che riguardano questo che può accadere da un momento all’altro, perché il giocatore può andare seriamente via se le cose non dovessero migliorare.

Milan, caso Leao: presa una decisione da Ibra

Faccia a faccia tra Ibrahimovic e Leao perché il dirigente rossonero vuole fare solo il bene del Milan e ora ha preso una decisione molto forte nei confronti del proprio talento che può seriamente dare una svolta alla stagione.

Nella prossima partita contro il Bologna (se non sarà rinviata) Leao finirà in panchina con Fonseca che punterà su Okafor che sta meglio ma anche per far riposare il calciatore portoghese e lasciarlo più tranquillo in vista del big match qualche giorno dopo contro il Napoli.

Situazione che si può ribaltare da un momento all’altro, perché ora può seriamente arrivare un addio a fine stagione di Leao se non dovessero sistemarsi le cose con il Milan e soprattutto con l’allenatore Fonseca.

Vedremo nelle prossime ore se ci saranno segnali positivi, visto che c’è la conferma in merito a quello che è un faccia a faccia tra Ibrahimovic e Rafa Leao, con il dirigente che ha mostrato vicinanza al giocatore e fatto capire quanto sia importante per il club per oggi e il futuro.