Milan, cessione programmata: già preso il nuovo esterno

Aria di rivoluzione in casa Milan! Il club rossonero sta già progettando il futuro e ci sono possibili e grossi cambiamenti in vista perché ora uno dei migliori andrà via.

La società sta già cercando di capire che tipo di rosa avrà anche per il futuro e per questo motivo che ci sono diverse situazioni di rinnovi di contratto da sistemare, ma attenzione a quella che è la vicenda che riguarda un rinnovo di uno degli esterni di difesa che su tutti rischia seriamente di ritrovarsi con un futuro lontano dal club rossonero.

In casa Milan ci sono alcuni giocatori che possono andare via, anche dalla formazione titolare perché è la svolta possibile questa riguardo quello che può accadere per alcuni giocatori che sono richiesti anche dalle grandi squadre. Ora ci sono delle novità importanti proprio riguardo alcuni calciatori della rosa e il mercato.

Problema rinnovi per il Milan che è vicino alla firma del portiere Mike Maignan, ma allo stesso tempo rischia grosso con altri giocatori della rosa. Perché alcuni sono a scadenza di contratto vicina nei prossimi anni e c’è il timore che non si trovi mai il giusto accordo, tra questi anche gli esterni di riferimento Calabria e Theo Hernandez.

Calciomercato Milan: via a gennaio, scelto già il sostituto

Brutta situazione da risolvere per il Milan che deve fare i conti con quelle che sono le trattative dei rinnovi di contratto e dove rischia di perdere alcune pedine in vista del prossimo anno, anche molto importanti. Perché sono completamente bloccate le trattative per Theo Hernandez e Calabria, ora si entra nel vivo delle scelte per il futuro.

C’è una scelta che è stata fatta in casa Milan e riguarda l’addio anticipato di Calabria che potrebbe seriamente andare via già nella prossima finestra di calciomercato di gennaio. Possibile colpo di scena per il club rossonero che può seriamente pensare di accettare l’offerta giusta.

Ci sono diverse squadre interessate a Calabria e sono Galatasaray e Marsiglia come confermato dai colleghi di PianetaMilan.it visto che già in estate queste squadre hanno fatto un tentativo e ora possono seriamente farsi di nuovo avanti a gennaio per chiudere.

Tutto pronto quindi per l’addio del capitano Calabria dal Milan con De Zerbi che vuole convincerlo per il Marsiglia, ma è forte l’interesse anche del Galatasaray che può mettere sul piatto più soldi.

Intanto, con l’addio di Calabria il Milan non prenderà un sostituto perché il giocatore al suo posto è già in rosa: si tratta di Alejandro Jimenez.