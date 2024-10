Mancini torna ad allenare un club, l’hanno già chiamato

Tutto pronto per il ritorno in panchina di Roberto Mancini in Europa e per farlo nuovamente con un club importante, perché l’allenatore ha appena lasciato l’Arabia Saudita.

Nelle ultime ore l’ufficialità dell’esonero di Mancini da commissario tecnico dell’Arabia Saudita con l’allenatore che ha rilasciato anche delle dichiarazioni in merito a quello che è accaduto, ma è stata inevitabile la separazione dopo che qualcosa si era rotto anche con l’ambiente visti alcuni risultati deludenti.

Adesso però è già pronto per una nuova avventura perché il tecnico ha intenzione di cercare nuove soluzioni che possono essere decisive per il proseguo della sua carriera. Ora può arrivare addirittura una nuova e grande chiamata per Roberto Mancini.

Perché ci sono state importanti notizie riguardo a quella che è la scelta dell’allenatore di chiedere una buonuscita per risolvere il contratto con l’Arabia Saudita e tornare quindi di nuovo disponibile da subito. Adesso è libero da ogni contratto e può già allenare una nuova squadra Mancini.

Calciomercato: Mancini torna in panchina, la scelta

Attenzione a quella che può essere una grande offerta che può convincere Mancini a tornare ad allenare con un club dopo l’addio dalla Nazionale saudita. Ora può esserci la svolta proprio per un club che è intenzionato a ripartire più forte di prima.

L’offerta per Roberto Mancini può arrivare da un momento all’altro perché ora sono diverse le grandi squadre che non stanno vivendo un buon momento e possono pensare al tecnico italiano per ripartire e cercare di mettersi alle spalle il brutto momento.

Anche in Serie A si è parlato di un accostamento di Mancini, ma adesso potrebbe essere ancora all’estero che l’allenatore può ricevere una grande offerta difficile da rifiutare.

Il club che pensa a Roberto Mancini per la panchina come allenatore è il Manchester United. Il club dei Red Devils è in grande difficoltà e per questo motivo che si valutano diverse opzioni. Ora Ten Hag è seriamente a rischio esonero e già nei prossimi giorni può arrivare la notizia definitiva.

In caso di esonero di Ten Hag il primo nome del Manchester United come nuovo allenatore è Roberto Mancini. L’ex commissario tecnico anche della Nazionale può pensare di tornare da un momento all’altro, ormai si entra nel vivo anche per il suo futuro. Vedremo chi sarà il club che deciderà di puntare forte sull’allenatore.