Mancini sta tornando, nuova panchina: c’è l’annuncio del figlio

Nuova avventura in panchina per Roberto Mancini? L’ex ct dell’Italia, che ha appena salutato l’Arabia Saudita, è pronto a vivere un’altra esperienza. Ecco l’annuncio del figlio.

Un fulmine a ciel sereno l’addio di Mancini dall’Arabia Saudita. Arrivato in pompa magna, il ct non è stato in grado di portare avanti il progetto tecnico arabo con la squadra che ha ottenuto dei risultati negativi sotto la sua gestione.

Criticato dai media e dai tifosi, alla fine la Federazione ha deciso di interrompere l’esperienza di Mancini alla guida della Nazionale dell’Arabia Saudita.

Adesso Mancini è libero sul mercato ed è pronto per intraprendere un’altra avventura alla guida di un club o di un’altra Nazionale, ecco tutti i dettagli raccontati dal figlio Andrea.

Andrea Mancini, figlio di Roberto ed attuale collaboratore del ds del Barcellona Deco, è stato intervistato da Radio Serie A.

Nel corso della sua intervista, l’ex dirigente della Sampdoria, ha parlato anche del futuro del padre che ha appena lasciato l’incarico di allenatore della Nazionale dell’Arabia Saudita.

Mandato via dalla Federazione a causa dei risultati poco positivi, Mancini si è trovato improvvisamente senza squadra con un futuro da scrivere.

Dove può andare Roberto Mancini? C’è l’annuncio del figlio

Si è parlato tanto di un ritorno in Italia di Roberto Mancini anche se, ad oggi, non ci sono tante panchine disponibili per l’ex ct della Nazionale che ha chiuso la sua esperienza in Arabia Saudita.

Di certo, per Mancini, non sarà facile ritornare in pista visto che l’avventura in Arabia non è andata nel migliore dei modi. L’allenatore, che qualche anno fa ha vinto gli Europei con l’Italia, ha perso un po’ di appeal sul mercato. La scelta di lasciare la panchina della Nazionale per andare in Arabia Saudita non ha pagato.

Ecco, intanto, l’annuncio da parte del figlio di Mancini riguardo la prossima destinazione del padre.

“Sicuramente è rimasto male per come sono andate le cose in Arabia, lui credeva di poter fare un buon lavoro. Alla fine ci sono stati altri motivi che hanno impedito di fare i risultati, si tratta di un calcio che è ancora indietro”.

“Futuro? Lui ha una grande esperienza e sono sicuro che è pronto ad intraprendere qualunque avventura, anche subito. Stiamo parlando di uno dei migliori allenatori degli ultimi 25 anni. Club o Nazionale? Adesso è prematuro parlarne, però ha dimostrato di poter fare bene dappertutto. Deve trovare solo un progetto giusto ed interessante a cui crede”.

Futuro in Premier League per Mancini?

Ad oggi, in Europa non ci sono panchine disponibili per Roberto Mancini che attende il progetto giusto prima di ripartire.

Il suo desiderio è quello di ritornare in Serie A, anche se è assai difficile trovare una collocazione visto che le panchine delle principali big italiane sono già occupate. L’alternativa più plausibile può essere il Manchester United, con Ten Hag che sta vivendo una situazione particolare ed è sempre a rischio esonero. In caso di ribaltone, gli inglesi possono pensare a Mancini anche se i suoi trascorsi al City possono impedire il ritorno in Inghilterra e l’approdo ad Old Trafford.