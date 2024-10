Maldini: tradimento alla dinastia milanista, l’annuncio

Daniel Maldini continua la dinastia della famiglia Maldini nel calcio: il giovane trequartisa ha lasciato il Milan e ora opera il tradimento.

Il talento italiano vive al centro di grandi aspettative, per l’eredità che porta sulle spalle e per il talento importante che ha a disposizione e che non ha ancora messo in mostra del tutto. È al secondo anno con il Monza e pian piano sta iniziando a prendere sempre più confidenza con il campo e con la Serie A, vuole farsi trovare pronto il prima possibile per fare il grande salto di qualità per fare esplodere la sua carriera.

Il nome di Daniel Maldini porta con sé anche moltissime difficoltà a causa delle aspettative altissime a cui deve dar conto e dalle quali non potrà mai scappare.

Calciomercato: cambia il futuro di Daniel Maldini

Daniel Maldini è pronto a cambiare maglia e firmare con una big? Il giovanissimo calciatore italiano ha ancora tanta strada da fare e tanti miglioramenti da apportare al suo bagaglio ma sta facendo molto bene al Monza.

Le qualità di Maldini stanno pian piano uscendo allo scoperto, tanto che anche Luciano Spalletti ha deciso di convocarlo in nazionale e di dargli una grossa chance di esordire anche con una maglia con cui papà e nonno hanno scritto la storia.

Secondo le ultime notizie di mercato, a fine stagione potrebbe cambiare il futuro di Daniel Maldini: con un clamoroso tradimento alla sua “dinastia” milanista.

Daniel Maldini all’Inter? Parla Galliani

Daniel Maldini è finito nel mirino dell’Inter. Negli ultimi giorni si è parlato di un forte interesse da parte dei nerazzurri per il figlio d’arte. Marotta e Inzaghi lo apprezzano molto, hanno visto in lui qualità molto importanti che potrebbero fare al caso dell’Inter per costruire un futuro molto interessante.

Al termine dell’Assemblea di Lega che si è tenuta oggi negli uffici della Lega Calcio, Adriano Galliani ha risposto anche a una domanda che riguardava l’interesse dell’Inter per Maldini e il possibile futuro in nerazzurro.

“Mai ho parlato di Maldini con nessuno“, ha sottolineato Adriano Galliani parlando del futuro di Maldini, aggiungendo che “con Daniel ci parlo tutti i giorni per capire come sta, ma non abbiam mai parlato con nessuno“.

Le cifre di Maldini all’Inter

Maldini all’Inter è una trattativa che non c’è ma che può esistere prima o poi. I nerazzurri sono sicuramente attenti allo sviluppo del giovane calciatore italiano che sta provando a scrivere altre pagine di storia dopo il padre e il nonno.

Maldini all’Inter sarebbe un tradimento clamoroso alla dinastia milanista che ha alle spalle ma il professionismo è anche questo e non è detto che non si realizzerà. C’è di fatto che il Monza chiede non meno di 20 milioni per cedere Maldini, e forse per il “milanismo” di Galliani ai nerazzurri potrebbe costare anche qualcosina in più.