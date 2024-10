L’ex CT ha mentito: pronto il ritorno immediato in un club

Ha lasciato la Nazionale e si è fermato, ma non sarà duratura questa pausa. Aveva chiesto tempo, eppure pare già pronto a tornare.

Finito al centro delle critiche nella sua ultima esperienza in Nazionale, alla fine ha lasciato annunciando il suo addio, con la Federazione che ci ha messo un po’ di tempo prima di annunciare il suo sostituto.

La notizia è stata riportata dall’estero in merito all’ex Commissario Tecnico che, lasciando la Nazionale, tornerà ad allenare in un club. Principale candidato per sostituire una storica squadra nel massimo campionato, potrebbe diventare adesso lui il nuovo allenatore. Scelta che arriverà nel corso di questo week-end, qualora dovesse essere confermato l’esonero per uno degli allenatori che si sta giocando il posto proprio in questa giornata di campionato, in un rendimento pessimo con la sua squadra.

Esonero e scelta in panchina: pronto l’arrivo dell’ex Commissario Tecnico

A riportare la notizia i media esteri, che hanno così svelato cosa accadrà adesso con l’ormai ex Commissario Tecnico. Un rendimento non all’altezza, con i dirigenti che stanno pensando all’esonero, proprio nel corso di questo week-end.

Rischia di sprofondare la squadra in classifica e, prima che la situazione possa degenerare, l’esonero di Oliver Glasner è la soluzione che stanno per trovare i dirigenti delle Eagles.

A riportare la news direttamente Team Talk che ha così svelato la scelta in panchina, che conseguirà all’esonero di Glasner, sul Commissario Tecnico che aveva salutato poco tempo fa la sua ormai ex Federazione. Da CT ad allenatore di un club, altro che “fermarsi per rassettare le idee”. Il presunto “anno sabbatico” dura soltanto qualche mese per il Commissario Tecnico, pronto a tornare manager in un club inglese.

Da Commissario Tecnico a manager: la scelta sull’allenatore

Come riferisce la stessa fonte, assieme a Graham Potter, c’è anche il nome dell’ex Commissario Tecnico dell’Inghilterra, Gareth Southgate, come possibile nuovo allenatore del Crystal Palace. Il club delle Eagles ha messo nel mirino il grande nome, con entrambi che erano stati accostati pure ad un club italiano – la Roma e il Milan, nel periodo di voci sull’esonero di De Rossi e Fonseca -, ma soprattutto al Manchester United in Inghilterra, club che però pare si voglia tenere stretto l’altalenante Ten Hag.

Ultime sull’esonero: ultima spiaggia, poi l’annuncio sull’ex CT

Ultima spiaggia per l’allenatore del Crystal Palace, a rischio esonero. I pochissimi punti e la classifica che vede il club tra gli ultimi posti in Inghilterra, spinge la società a dei seri provvedimenti. Gli stessi, porterebbero poi alla scelta di Southgate che, se dovesse avere garanzie sul mercato, per gennaio, allora accetterebbe la proposta. Discorso analogo per Potter, ex Chelsea, che pure sembra interessato alla proposta.