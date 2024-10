Inter, passo indietro di Oaktree: passa a un’altra big di Serie A

In casa Inter ci sono ancora grandi movimenti che riguardano l’asset societario: Oaktree opera un grande cambiamento e fa fuori tutti!

Qualche mese fa c’è stato il passaggio definitivo dell’Inter dalal famiglia Zhang a Oaktree tramite il pignoramento del club a causa del debito mai estinto che l’azienda Suning aveva chiesto alla banca americana per risanare i conti dell’Inter. I nerazzurri si sono trovati in un vortice improvviso di cambiamenti che hanno portato anche Beppe Marotta a diventare il presidente del club dopo Steven Zhang.

La situazione in casa Inter è tornata a farsi molto calda, visto che nelle ultime ore Oaktree ha deciso di cambiare di nuovo tutto e di stravolgere l’attuale dirigenza nerazzurra.

Inter, Oaktree cambia tutto: via i dirigenti

L’Inter ha cambiato pelle pochi mesi fa, passando dall’Asia all’America. Dopo l’addio di Zhang si temeva il peggio, con il grande cambiamento che riguarda l’asset dirigenziale.

Con l’avvento di Oaktree le casse societarie dei nerazzurri vanno pian piano migliorando e i bilanci possono tornare in positivo nel giro di poco tempo. Con Marotta presidente sono migliorati anche i contatti con gli altri club e per questo motivo ci saranno ulteriori cambiamenti.

Secondo le utime notizie, in casa Inter c’è un nuovo stravolgimento importante che può rivoluzionare totalmente il modo di fare calcio nel prossimo futuro.

Oaktree fa fuori i dirigenti: via anche Antonello

L’Inter è di nuovo in vena di grandi cambiamenti. Gli americani di Oaktree sono soddisfatti di come sta andando avanti la riorganizzazione societaria e per questo motivo si è deciso di andare ancora più a fondo e di cambiare totalmente le carte in tavola.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, dopo aver studiato il dossier nerazzurro, Oaktree ha deciso di mettere pesantemente mano ai settori ritenuti più strategici: l’area corporate e quella della comunicazione vanno verso il cambiamento totale.

Anche il corpo dirigenziale va verso l’azzeramento totale, con l’addio di alcuni dirigenti che sono stati importantissimi nel corso degli ultimi anni. L’ad Alessandro Antonello è in uscita e può restare in Serie A: gli si stanno aprendo le porte della Roma come nuovo CEO dopo l’addio di Lina Souloukou.

Antonello lascia l’Inter: sarà CEO della Roma

Alessandro Antonello lascia l’Inter e diventa nuovo CEO della Roma. Il dirigente è arrivato poche ore fa a Roma per incontrare la dirigenza dei Friedkin e sciogliere gli ultimi dubbi che riguardano proprio l’accordo per il passaggio definitivo in giallorosso.

Già nelle prossime ore può arrivare la firma definitiva del contratto e l’addio all’Inter che è ormai imminente. La situazione dell’Inter può cambiare ancora in maniera repentina.