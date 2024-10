Calciomercato: un altro figlio d’arte in Serie A, lo prende il Milan

Il Milan già pensa al futuro partner di Camarda. Ecco le ultimissime riguardo il possibile acqusito del figlio d’arte, che sta impressionando in Olanda.

Arrivano nuove indiscrezioni di mercato relative al possibile colpo da parte del Milan, che ha messo nel mirino il classe 2004 che ha già una valutazione compresa fra i 10 e i 15 milioni di euro.

Rendimento super da parte del calciatore che sta facendo molto bene in Eredivise, con la maglia dell’Az Alkmaar. In un’ottica di rinnovamento, il giocatore si sposa alla perfezione all’idea dei dirigenti che hanno già in casa Camarda, che rappresenta il futuro del club rossonero.

Al bomber italiano può essere affiancato anche il figlio d’arte, di appena 20 anni: ecco tutti i dettagli.

La giovane promessa del calcio olandese ha iniziato a mettersi in mostra in Eredivise, conquistando l’attenzione di tantissime società che sono pronte a prenderlo in vista della prossima stagione.

Il Milan è fra i club interessati al 20enne, figlio di una leggenda del calcio mondiale che ha militato anche in Italia.

Chi vuole prendere il Milan dall’AZ Alkmaar?

In questi anni abbiamo assistito all’exploit dei figli d’arte che, talvolta, hanno avuto anche più fortuna dei genitori. In Serie A, per esempio, tantissimi figli di stanno facendo la differenza nel campionato italiano.

L’ultimo caso, per esempio, è Conceicao alla Juventus o Daniel Maldini al Monza. Senza dimenticare Marcus e Kephren Thuram. Questa volta, in Olanda, si sta mettendo in mostra un altro giovanissimo, di appena 20 anni, che ha conquistato l’attenzione dei dirigenti del Milan che sono pronti a strapparlo dall’AZ Alkmaar per portarlo nel campionato italiano.

Si tratta di Ruben Van Bommel, figlio di Mark, che è finito nel mirino del Milan per la prossima stagione. L’olandese, nonostante un contratto fino al 2027, è pronto a fare le valigie per seguire le orme di suo padre.

Il Milan, infatti, rappresenta una ghiotta opportunità per il calciatore, che rispetto a Mark gioca qualche metro più avanti, come esterno offensivo. A gennaio l’affare può decollare con i rossoneri pronti a bloccarlo in vista dell’estate.

Milan: interesse per il figlio di Mark Van Bommel

Sulle orme di papà Mark, Ruben Van Bommel può raggiungere l’Italia e firmare con il Milan. Le prestazioni del figlio d’arte, infatti, hanno impressionato e non poco gli scout rossoneri che sono pronti a prenderlo nel corso della prossima finestra di calciomercato.

L’obiettivo del club è quello di anticipare la concorrenza di altre società, che stanno seguendo da vicino il giovane talento olandese che nelle prime 12 partite con l’AZ ha messo a segno quattro gol e due assist. A stupire maggiormente le sue qualità che l’hanno reso, in poco tempo, uno dei leader tecnici della squadra olandese.