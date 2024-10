Vlahovic bocciato: la Juventus blocca il nuovo attaccante per gennaio

La Juventus sta iniziando a pensare a un futuro diverso da Vlahovic: il serbo è stato bocciato e per gennaio è pronto un super colpo in attacco.

I bianconeri vivono un momento molto complicato sotto tutti i punti di vista e ora anche in Champions League la situazione è ben lontana dalla “felicità”. Thiago Motta sta provando a trovare gli ingranaggi giusti per riuscire a migliorare i risultati e mantenere vive le aspettative di inizio stagione. Uno dei calciatori maggiormente in difficoltà è Dusan Vlahovic che non riesce a trovare sempre la via del gol e sta soffrendo moltissimo le nuove direttive tecnico-tattiche di Thiago Motta.

Vlahovic sta continuando sulla falsariga degli ultimi anni e per questo motivo si è deciso che a gennaio bisognerà intervenire in maniera forte sull’acquisto di un nuovo attaccante.

Calciomercato Juventus, Vlahovic bocciato: le ultime

Il calciomercato della Juventus è già vivo e attivo e può portare a grosse novità nel giro di pochissimo tempo. La situazione più delicata è quella relativa al difensore, con l’infortunio di Bremer che ha rovinato tutti i piani e con la volontà della società di andare di nuovo a completare quel reparto non appena inizierà il mercato invernale. Ma poi c’è anche la questione attaccante da risolvere.

Dusan Vlahovic non sta soddisfacendo le aspettative. I numeri sono sì positivi e simili a quelli del passato ma le prestazioni in campo sono tutt’altro che di livello. Va in difficoltà, non sempre per colpa sua, e per questo va trovato un modo per aiutare l’attacco della Juve a fare meglio.

Da molti Vlahovic è stato bocciato e tutti chiedono un nuovo attaccante: la Juventus si sta già muovendo per il mercato di gennaio.

Juventus, due nomi per sostituire Vlahovic

Dusan Vlahovic è l’attaccante titolare della Juventus e fino alla fine della stagione non cambierà nulla. Ma potrà cambiare il suo utilizzo, magari non dovrà essere sottoposto a stress continui più volte a settimana, in modo da fargli ritrovare brillantezza quando chiamato in causa. Come fare? Semplice. Con l’acquisto di un nuovo attaccante di livello che possa far riposare il serbo nei momenti di difficoltà.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juventus sta sondando due nomi per il calciomercato di gennaio: Lorenzo Lucca e Joshua Zirkzee. Il centravanti dell’Udinese sarebbe una pedina importante per Thiago Motta perché più simile a Vlahovic nel ruolo di centravanti puro.

Zirkzee è il sogno di Thiago Motta. Lo conosce alla perfezione e al Manchester United non è visto di buon occhio, considerati i numeri e le prestazioni sottotono.

Zirkzee-Juventus: affare possibile a gennaio

La Juventus pensa a Zirkzee per gennaio. Riporterebbe un pezzetto del Bologna della passata stagione agli ordini di Thiago Motta e forse farebbe rinascere quello spirito combattivo che alla Juve manca e che, invece, ha fatto le fortune dei felsinei.

Una pista molto difficile quella che porta a Zirkzee, ma non impossibile. Soprattutto se da qui ai prossimi due mesi l’ex Anderlecht non dovesse trovare continuità: può arrivare in biacnonero in prestito.