Sofferenza Leao, il Milan ha un piano: arriva la batosta

Le difficoltà di Rafael Leao si stanno trasformando in una vera e propria sofferenza per il calciatore portoghese: arriva una decisione pesante.

La prima parte di stagione di Leao non ha per niente convinto. Fonseca e il Milan hanno dimostrato di avere tantissima fiducia nelle sue qualità, di credere fortemente in lui e di stimarlo sia come calciatore che come professionista. Il campo ha parlato e le parole che ne sono venute fuori non sono state positive per il 10 rossonero che ha perso la verve che lo ha sempre contraddistinto e che lo ha reso uno dei calciatori più forti del calcio italiano.

Per Rafa Leao ora il momento è delicatissimo e il Milan ha pronto un piano per “alleviare” le sue “sofferenze” calcistiche: ma Fonseca è molto duro.

Milan, problema Leao: le ultime

Il Milan si è goduto il grande talento di Rafael Leao per diversi anni e ora tutto l’ambiente sta provando ad accompagnarlo in questo periodo di flessione e difficoltà. I suoi numeri non sono positivi, le prestazioni altrettanto, anche se la percentuale di dribbling riusciti e di tiri tentati è molto simile ai numeri della passata stagione.

Leao sta vivendo un momento di sofferenza totale dal quale non riesce a uscire e per questo si sta attirando anche le critiche di tutto il mondo del calcio, con chi lo ritiene sopravvalutato e non all’altezza dei 4-5 top club mondiali come, invece, si immaginava fino a qualche tempo fa.

Secondo le ultime notizie, il Milan ha intenzione di risolvere la questione Leao al più presto: ci sono importanti novità.

Leao in sofferenza: il Milan chiede aiuto…a Fonseca

Rafa Leao è in sofferenza totale. Non sembra più divertirsi, non sembra essere più leggero (in maniera positiva) come un tempo ma sembra molto distaccato dai rossoneri e molto meno generoso e volenteroso di voler vincere con questi colori. La sua stagione non sta andando bene e recentemente Fonseca ha già utilizzato il pugno duro per provare a risvegliarlo nel miglior modo possibile.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la società farà il possibile perché allenatore e giocatore ritrovino un feeling vincente e ha chiesto a Fonseca di trovare le chiavi giuste per far sì che il portoghese possa tornare a sorridere e a far gioire i tifosi.

Foseca, però, non ha intenzione di usare solo carezze e belle parole per Leao e già per la prossima partita sta pensando di usare ancora il pugno duro.

Leao rischia il posto: pronto Okafor

Tutti vogliono un Rafael Leao migliore, con numeri più importanti e il sorriso del ragazzo spensierato e sicuro di sé che aveva fatto gioire tantissime volte i tifosi. Fonseca pure. Ma ora il tecnico portoghese è pronto a dargli una nuova batosta.

Nella partita di domenica contro il Bologna sta riscaldando i motori Noah Okafor, che sembra in splendida forma e può togliere il posto a Leao.