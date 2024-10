Nazionale italiana in lutto: morto lo storico dirigente

Triste momento per il mondo del calcio italiano perché è arrivata la conferma in queste ore della morte dello storico dirigente che è scomparso.

Dopo aver rappresentato la storia della Nazionale dell’Italia da dirigente e non solo, ora non resta che ricordarlo per tutto ciò che di buono ha lasciato. Perché il calcio italiano è in lutto per la sua morte con la notizia confermata nelle ultime ore. Una triste notizia che è stata confermata proprio nelle ultime ore.

Una notizia arrivata quando nessuno se lo sarebbe mai aspettato, perché proprio in queste ore è arrivata la triste conferma della morte del dirigente italiano che è scomparso dopo aver praticamente costruito tutta la sua carriera nel mondo del calcio e non è sicuramente rimasto nel dimenticatoio, anzi.

In molti hanno voluto ricordarlo e già sono tanti i messaggi arrivati in queste ultime ore dopo che è stata confermata la sua notizia. E’ morto il dirigente italiano che ha fatto parte anche della Nazionale e dell’Italia.

Calcio in lutto: è morto Vincenzo Marinelli

Un altro grande uomo che ha fatto la storia del mondo del calcio italiano è deceduto in queste ore e adesso non resta che ricordarlo per tutto ciò che di buono ha fatto e lasciato, soprattutto nel mondo dei giovani dove è stato un punto di riferimento davvero per tanti.

Arriva la conferma perché è morto Vincenzo Marinelli, l’ex dirigente italiano che è stato anche il presidente del Pescara nel mondo del calcio negli anni ’80. Un momento davvero difficile soprattutto per la sua famiglia perché è scomparsa in queste ore l’uomo che aveva 88 anni ed era malato da tempo.

Si tratta di uno di quei dirigenti che ha scritto la storia del mondo del calcio in tutto ciò che ha fatto e in tantissimi anni passato in questo ambiente ha lasciato davvero il segno. Perché è morto Vincenzo Marinelli, stiamo parlando di quello che è stato l’ex dirigente anche della Nazionale dell’Italia.

Proprio in queste ore è arrivata la conferma che riguarda la morte dell’dirigente sportivo Vincenzo Marinelli che aveva 88 anni ed era malato. Oltre ad aver guidato il Pescara come presidente è poi anche diventato dirigente della Nazionale Under 21 dell’Italia dove ha ottenuto tanti successi internazionali. Nelle prossime ore saranno celebrate le esequie per ricordarlo.