Milan, contattato l’agente di Leao: lo vogliono portare in Spagna

Svolta possibile per Rafa Leao che ha un futuro davvero incerto al Milan per quello che sta accadendo, perché ora si fa sempre più spinosa la vicenda con il club rossonero.

In questo momento il Milan sta cercando di capire come far deporre l’ascia da guerra a Fonseca e Leao per concludere definitivamente questa vicenda. Secondo l’allenatore non c’è nessun problema o caso, eppure il giocatore continua a non essere per niente un giocatore intoccabile, anzi.

Perché ad ogni partita il talento portoghese viene cambiato e da lì in poi arriva la svolta della squadra di Fonseca cha ha trovato più volte la scossa e poi anche la vittoria come di recente con Inter, Udinese e Club Brugge.

Arrivano le ultimissime notizie in merito a quello che può accadere con Leao che è entrato nel mirino di diverse big in Europa che possono anche pensare di sfruttare l’occasione adesso. Perché il giocatore ha voglia di cambiare se le cose dovessero continuare in questo modo con il Milan.

Milan, caso Leao: può andare in Spagna

I problemi con Fonseca non sembrano per niente finiti, anzi, c’è ancora qualcosa da chiarire perché l’allenatore vorrebbe un atteggiamento diverso dal proprio giocatore e per questo motivo che Leao continua a restare fuori diverse volte dal progetto. Adesso però c’è da capire come andranno le cose vista la situazione.

Nelle ultime ore sono arrivate conferme in merito a quello che sarebbe stato un contatto tra l’agente di Leao e il Milan con Furlani che ha garantito massima fiducia da parte del club rossonero nel proprio talento portoghese, nonostante alcuni problemi nel rapporto fra lo stesso giocatore ed il nuovo tecnico Fonseca.

Adesso si sta provando in tutti i modi ad andare avanti insieme per il bene del Milan ma bisognerà che alla fine sia Leao che Fonseca riescano a parlarsi e convincersi a vicenda di dover andare insieme e determinati su binari mirati.

Adesso la situazione può cambiare da un momento all’altro, perché se le cose non dovessero cambiare una big può pensare di approfittare dell’occasione e mettere le mani su Leao visto che il Barcellona è uno dei club che già la scorsa estate si è interessato e ha avuto dei contatti.

Infatti, se Il Barcellona riuscisse a risolvere i problemi finanziari potrebbe seriamente puntare forte su Leao che può anche lasciare il Milan.