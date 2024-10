Luiz Felipe torna in Serie A: ha appena firmato, è svincolato

Colpo in difesa per un club di Serie A che approfitta della grande occasione che si è creata con il giocatore italo brasiliano Luiz Felipe che in Italia ha già vestito per diversi anni la maglia della Lazio.

Il calciatore brasiliano, naturalizzato italiano dal 2022 e che vanta anche una presenza con la nostra Nazionale, ha passato ben 5 stagioni alla Lazio dove si è messo in mostra con grandi prestazioni. Poi il trasferimento in Spagna al Betis Siviglia per una stagione e, infine, l’approdo in Arabia Saudita per un ricco ingaggio. Ma dopo solo un anno Luiz Felipe è ora pronto a tornare in Italia.

Perché il giocatore che ha scelto di firmare con l’Al-Ittihad in Arabia Saudita nel 2023 è ora pronto a cambiare ancora una volta maglia e fare addirittura ritorno in Italia, perché sente ancora di poter dare tanto al calcio europeo. A 27 anni, infatti, può esserci il grande ritorno di Luiz Felipe.

Le prossime ore saranno già decisive perché il giocatore sta andando a firmare per poter essere poi in Italia già in questi prossimi mesi andando ad approfittare del fatto che non sarà vincolato da nessuna squadra. Ci sono aggiornamenti che riguardano il futuro di Luiz Felipe pronto al ritorno in Serie A.

Calciomercato: Luiz Felipe di nuovo in Serie A

Sono diverse le squadre che hanno bisogno di investire in Italia e tra le varie occasioni che può arrivare quella giusta riguardo il ritorno in Serie A di Luiz Felipe che può fare davvero comodo a diverse società che per una questione numerica e di infortuni vogliono approfittarne.

Nelle ultime ore ci sono stati aggiornamenti in merito a questa situazione con Matteo Moretto di Relevo che ha annunciato quello che può accadere con Luiz Felipe che ha deciso di lasciare l’Arabia Saudita e l’Al Ittihad ed è ora una grande occasione per la Serie A.

Luiz Felipe tratta la rescissione di contratto che è pronta ad essere firmata per liberarsi dall’Al-Ittihad ed essere poi svincolato. A quel punto, dopo l’annuncio ufficiale delle prossime ore, per ogni club di Serie A può essere una vera occasione.

Luiz Felipe piace da sempre a Napoli, Inter, Juventus e Milan che ora possono pensare di convincere il giocatore a tornare in Serie A e in Italia, quella che ha sempre considerato una sua seconda casa.