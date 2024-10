Inter, infortunio grave in Champions: Inzaghi nei guai

La serata vittoriosa di Berna rischia di avere ripercussioni importanti sul proseguo della stagione dell’Inter.

Nel corso della partita di Champions League contro lo Young Boys, infatti, Simone Inzaghi ha perso per infortunio uno dei suoi giocatori migliori. La speranza è che l’immediata sostituzione possa aver evitato un’eventuale peggiorarsi delle condizioni, ma la prima diagnosi svolta dallo staff medico interista non fa presagire nulla di positivo.

Una volta rientrato a Milano, il giocatore si sottoporrà al consueto iter di accertamenti che faranno una volta e per tutte chiarezza sulle sue condizioni, che al momento preoccupano Simone Inzaghi in vista dei prossimi importanti impegni stagionali.

Infortunio nell’Inter: Simone Inzaghi è nei guai

La trasferta di Berna contro lo Young Boys ha un retrogusto particolarmente amaro per l’Inter di Simone Inzaghi, nonostante la vittoria firmata Marcus Thuram. La formazione nerazzurro ha infatti perso per infortunio uno dei suoi giocatori migliori, fermatosi a causa di un problema che avrebbe immediatamente fatto preoccupare allenatore e tifosi.

In un momento delicato della stagione come questo, un’assenza del genere potrebbe pensare e non poco nel lungo periodo, ma la speranza è che la sostituzione preventiva possa aver evitato il peggioramento delle condizioni del nerazzurro. Al momento, comunque, fare delle previsioni è piuttosto prematuro, motivo per il quale l’Inter non deve fare altro che aspettare i risultati degli esami ai quali il giocatore si sottoporrà nelle prossime ore per capire poi il da farsi.

Dunque, stando a quanto riportato dai colleghi di fantacalcio.it, nel corso della partita di Champions League contro lo Young Boys, l’Inter di Simone Inzaghi ha perso per infortunio Carlos Augusto. L’esterno brasiliano è stato costretto al cambio al 53esimo minuto della sfida di Berna, complice il fastidio accusato nel tentativo di recuperare un pallone che era oramai destinato ad uscire. Al suo posto Federico Dimarco, al quale potrebbe spettare nelle prossime settimane un tour de force non indifferente.

