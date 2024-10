Infortunio grave per la stella, c’è lesione: tempi di recupero lunghi

La scorsa notte di Champions League è stata particolarmente amara per la squadra, non solo per il risultato ma anche per altro.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore ha perso per un infortunio piuttosto grave la sua stella, che sarà costretta a rimanere lontana dai campi per un po’ di tempo. I risultati degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto in mattinata il giocatore hanno evidenziato una lesione seria, che verrà monitorata con attenzione nel corso di questi giorni dallo staff medico, che cercherà di dare all’allenatore una proiezione dettagliata inerente al ritorno in campo di quello che è l’uomo più rappresentativo della squadra.

Infortunio serio, la stella è andata K.O.: le condizioni

Brutte notizie arrivano dall’infermeria della squadra per l’allenatore, che dovrà a fare a meno di uno dei suoi giocatori migliori per un po’ di tempo. Nel corso dell’ultima notte di Champions League, infatti, la stella si è infortunata gravemente, come confermato anche dai risultati degli esami strumentali ai quali è stata sottoposta nella mattinata di oggi.

La speranza era che potesse trattarsi di un semplice spavento, ma così non è stato, con l’attaccante che ora dovrà seguire i suoi compagni di squadra dalla tribuna. A fronte di questo i tempi di recupero si pronosticano essere piuttosto lunghi, con lo staff medico che nel corso di queste settimane monitorerà con attenzione la situazione per cercare di dare non solo un report dettagliato all’allenatore, ma anche una proiezione su quello che sarà poi il rientro in campo della stella.

Stando dunque a quanto riportato dallo stesso club in una nota ufficiale pubblicata sul proprio profilo Instagram, Xavi Simons del RedBull Lipsia ha riportato una lesione ai legamenti della caviglia sinistra durante la partita di ieri in Champions League contro il Liverpool, che ha visto la formazione di Marco Rose uscire per la seconda volta in tre partite sconfitta.

C’è lesione: svelati i tempi di recupero

Tegola per il RedBull Lipsia, Xavi Simons sarà costretto a rimanere fermo ai box per una lesione ai legamenti della caviglia sinistra. I tempi di recupero per la stella olandese sono però ancora da definire, visto e considerato che nel comunicato pubblicato sul proprio profilo Instagram il club tedesco ha annunciato che preso si deciderà che cure effettuare, che di conseguenza diranno tanto sul ritorno in campo dell’ex PSG.

Allo stesso tempo, però, sembrerebbe essersi comunque evitato il peggio, visto che sempre nella nota IG si può leggere come il Lipsia abbia scritto che Simons sarà indisponibile per qualche settimana, motivo per il quale prima della fine dell’anno l’olandese tornerà sicuramente a disposizione di Marco Rose. Da capire solo quando, dettaglio sicuramente non da poco.