Infortunio fatale: salterà Real-Milan di Champions

I risultati degli esami ai quali è stato sottoposto questa mattina l'attaccante hanno evidenziato un problema che lo costringerà a saltare l'attesissima partita del prossimo 5 di novembre al Santiago Bernabeu fra il Real Madrid di Carlo Ancelotti ed il Milan di Paulo Fonseca, che si rincontreranno per una sfida di Champions League a 14 anni dall'ultima volta.

A confermarlo lo storico dottor Gonzalez, che proprio nelle scorse ore ha comunicato a Carlo Ancelotti che Rodrygo ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale destro nell’incredibile e rocambolesca partita che ha visto i Blancos vincere in rimonta contro un Borussia Dortmund che fino a poco prima dell’ora in gioco comandava il gioco al Bernabeu con addirittura due gol di vantaggio.

Tegola in casa Real Madrid, con Carlo Ancelotti che dovrà fare a meno di Rodrygo per diverse settimane. Come riportato dai colleghi di TMW, il dottor Gonzalez ha riferito che l’esterno brasiliano ha riportato una lesione al bicipite femorale destro, infortunio che lo costringerà a saltare la sfida di Champions League contro il Milan, e non solo.

Stando alle ultime notizie, a fronte di questo problema Rodrygo dovrà stare fermo per 3-4 settimane, quindi mancherà all’appello anche in altre sfide importanti, come ad esempio il Clasico di domenica contro il Barcellona, nella speranza che possa tornare completamente a disposizione nel corso della prossima sosta per le Nazionali.