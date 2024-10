Esonero Mancini, è UFFICIALE: torna subito in Serie A

E pensare che aveva preferito l’Arabia all’Italia, ma per come è andata quest’avventura Mancini qualche rimpianto lo avrà sicuramente.

Stando a quanto riportato nelle scorse ore dalla Federazione, Roberto Mancini non è più l’allenatore della Nazionale saudita. Una notizia che era nell’area già da diversi giorni e che è conseguenza diretta di una serie di situazioni che hanno portato il rapporto fra le parti a deteriorarsi in maniera importante. Si è cercato in qualche modo anche di ricucire il tutto, ma l’ufficialità delle scorse ore ha confermato che non c’erano i presupposti per continuare insieme.

Ed ora? Roberto Mancini non ha alcuna intenzione di restare fermo, motivo per il quale potrebbe sin da subito trovarsi una panchina di club alla quale accasarsi.

Esonero Mancini, ora è anche UFFICIALE

Importanti ed ufficiali novità arrivano in merito al futuro di Roberto Mancini, che da agosto 2023 ricopriva la carica di commissario tecnico della Nazionale dell’Arabia Saudita. Con l’italiano in panchina, la Federazione ambiva a traguardi e successi importanti, ma il bilancio del campione d’Europa alla guida dei “Green Falcons” è decisamente negativo.

Considerato l’importante contratto che aveva firmato, nessuno si sarebbe mai aspettato una così prematura separazione, ma a quanto pare mancavano proprio i presupposti per continuare insieme. I problemi delle ultime settimane hanno infatti innervosito e non poco tutte le parti in causa, che alla fine hanno deciso di concludere qui la loro collaborazione prima che la situazione potesse ulteriormente deteriorarsi.

Roberto Mancini non è più il CT dell’Arabia Saudita dopo l’accordo raggiunto nelle scorse ore con la Federazione per la risoluzione del suo contratto. Libero da questo momento in poi, l’italiano sarebbe già alla ricerca di una nuova avventura in carriera, che a sorpresa potrebbe essere dopo anni dall’ultima volta in Serie A, campionato che in carriera ha vinto quando è stato alla guida dell’Inter.

Mancini torna in Serie A: svelato dove allenerà

A fronte della separazione dall’Arabia Saudita, Roberto Mancini diventa uno degli allenatori liberi più interessanti sulla piazza. Per questo motivo l’ex CT della Nazionale non ci metterà troppo tempo a trovare squadra, che come anticipato potrebbe essere in Serie A.

Stando alle ultime notizie, a fronte anche della posizione già traballante di Juric in panchina, la Roma potrebbe valutare il profilo di Roberto Mancini in caso di nuovo esonero. Ovviamente al momento staremmo parlando di mera suggestione, anche perché non è da escludere che l’allenatore italiano possa finire nel mirino anche di società estere, come ad esempio il Manchester United. Staremo a vedere.