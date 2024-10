Decisione UFFICIALE, rinviata la partita di Serie A: il motivo

La notizia era nell’area, ma proprio negli scorsi minuti è arrivata la decisione ufficiale da parte di prefettura e sindaco.

Stando a quanto riportato dall’ANSA, infatti, la tanto attesa partita di Serie A è stata rinviata. Le parti si sono mosse con largo anticipo rispetto al previsto, anche per evitare che squadre e tifosi si potessero muovere. Inutile dire che adesso c’è il serio rischio che il calendario delle due squadre si “ingolfi”, anche perché sorge spontaneo domandarsi e capire quando poi questa partita verrà recuperata.

Nel frattempo questo rinvio avrà delle conseguenze importanti anche per le prossime partite, visto che le squalifiche verranno spostate di un turno.

La partita è stata rinviata: decisione UFFICIALE

Importanti novità arrivano in merito al prossimo weekend di Serie A. Stando alle ultime notizie, infatti, una delle partite più attese della prossima giornata è stata rinviata.

Proprio nelle scorse ore è arrivata la decisione da parte di Sindaco e Prefettura, che hanno optato per questa soluzione considerate le condizioni meteo nelle quali le due squadre si sarebbero ritrovate a giocare. Come anticipato, serve adesso capire quando questa partita verrà recuperata, anche perché da qui fino a febbraio non sembrerebbero esserci date utili, per nessuno, considerato il fatto che entrambe, almeno fino al nuovo anno, saranno impegnate in Europa. Pensando però al presente, quello che però è importante è il rinvio in sé, con le squadre che da un lato ne gioveranno (perché avranno qualche giorno in più per preparare il turno infrasettimanale), dall’altro no.

Dunque, stando a quanto riportato dall’ANSA, la partita in programma sabato pomeriggio al Dall’Ara fra il Bologna ed il Milan è stata rinviata. Il Sindaco della città emiliana, sentiti questore e prefetto, ha firmato un’ordinanza con cui ordina la sospensione della sfida.

Serie A, questo weekend non si giocherà: il motivo

Bologna-Milan non si giocherà. Questa è la decisione ufficiale di Sindaco e Prefettura, che hanno optato per questa soluzione dopo la terribile alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nel corso di questi giorni intensi di piogge.

Inutile dire, dunque, che il motivo del rinvio della partita è proprio legato alle condizioni meteo previste a Bologne il prossimo weekend. Per evitare ulteriori danni, il Sindaco Matteo Lepore non se l’è sentita di far regolarmente disputare la sfida di Serie A, anche perché il quartiere dello stadio è stato uno dei più colpiti dall’alluvione di sabato sera, e molti dei servizi che offriva sono inevitabilmente andati fuori uso.