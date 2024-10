Calciomercato: non solo Balotelli, in Serie A un altro svincolato di lusso

La società si affida al mercato degli svincolati per rinforzare la propria rosa. Non solo Balotelli, ecco le ultimissime riguardo l’arrivo di un altro svincolato di lusso.

Ci sono delle novità relative al futuro del club con l’allenatore che è in piena emergenza infortunati. Una situazione assurda che mette spalle al muro il tecnico che per questo motivo ha chiesto aiuto alla sua società che adesso è pronta ad intervenire per ingaggiare un altro calciatore svincolato.

Valutazioni in corso da parte del club che nelle prossime ore scioglierà i dubbi riguardo il possibile arrivo dell’attaccante che è reduce dall’avventura in Francia. Nonostante l’età, ha tutte le qualità per dire la sua nel campionato italiano.

Rimasto svincolato, alla fine nessun club ha affondato il colpo per ingaggiare il calciatore che è attualmente nella lista degli svincolati.

Una vera e propria occasione per la squadra di Serie A che è pronta a fare un tentativo per prendere l’attaccante che in Serie A può essere decisivo.

Quale svincolato vuole prendere il club italiano?

Nelle ultime cinque stagioni ha messo a segno ben 118 reti in 201 partite ufficiali con la maglia del Monaco. Poi l’addio la scorsa estate con la società che ha deciso di non rinnovargli il contratto.

Adesso, la società italiana cerca un nuovo rinforzo in attacco e in queste ore sta analizzando la situazione relativa al possibile ingaggio dell’attaccante francese Ben Yedder che può essere il rinforzo giusto per la squadra di Alberto Gilardino.

Non solo Balotelli, dunque, c’è anche il francese nella lista della spesa del Genoa che dopo aver preso a parametro zero l’ex Cagliari Gaston Pereiro, adesso cerca un altro colpo fra gli svincolati.

Calciomercato: Genoa su Ben Yedder e Balotelli

Gilardino è in piena emergenza, visto che Vitinha dovrà stare fermo ai box ancora per un altro mese. Inoltre, è slittato di una settimana il ritorno di Messias ed anche l’altro attaccante Ekuban non è a disposizione.

Per questa ragione, la dirigenza sta trattando per chiudere l’accordo con uno svincolato in attacco e portare al Genoa Balotelli oppure Ben Yedder, o anche entrambi visto che il problema in avanti è davvero serio. Senza i gol, infatti, diventa difficile portare a casa le partite.

Sky Sport ha confermato la notizia riguardo l’interesse del Genoa verso un attaccante svincolato, senza però svelare il nome del profilo seguito dalla dirigenza rossoblù. Guardando la lista, oltre a Ben Yedder e Balotelli, ci sono anche Choupo-Moting e Caputo che possono essere delle alternative per il club ligure che scioglierà i dubbi nelle prossime ore.