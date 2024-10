Altro esonero in Serie A, richiamato l’ex allenatore

Cambia ancora qualcosa in Italia, dove un altro allenatore sarà esonerato dopo la sconfitta e ora è pronto a tornare l’ex allenatore per dare una svolta alla stagione.

Sono diversi i nomi che escono fuori ora che sono accostati alla panchina, perché ci sono diverse squadre che stanno seriamente valutando la possibilità di cambiare. Ora arrivano conferme importanti visto che ci sono delle notizie in merito a quelli che sono gli allenatori a rischio esonero in Serie A.

Colpo di scena quest’anno, dove al momento l’unico cambio fatto è stato quello della Roma che ha mandato via De Rossi dopo problemi interni per affidare la panchina a Juric. Ora però anche altri cambi in panchina sono ormai pronti perché c’è l’intenzione di svoltare per il futuro.

Ci sono delle notizie molto importanti ora che riguardano l’esonero di un altro allenatore in Serie A. Situazione che può davvero cambiare da un momento all’altro visto che ci sono delle novità in merito alla scelta che avrebbe deciso di prendere il club sul proprio tecnico.

Esonero in Serie A, pronto il ritorno dell’ex allenatore

Situazione difficile per alcune società che non stanno ottenendo quello che si aspettavano e per questo motivo che ora può arrivare seriamente la chiamata del club per il suo ex allenatore visto che quello attuale può essere messo da parte. Si parla di un licenziamento immediato in Serie A per l’allenatore e il nome del sostituto è già in ballo.

Altre conferme arrivano dai quotidiani odierni Nazionali che parlano di quello che è il cambio di allenatore di un club di serie A che è pronto a dare la svolta definitiva per cercare di dare un segnale alla stagione.

Infatti, nelle ultime ore ci sono state delle nuove conferme in merito a quello che sarebbe l’intenzione del club di andare ad esonerare Gotti e scegliere un nuovo allenatore per il Lecce. Il club salentino arriva da un pesante ko storico per 0-6 in casa contro la Fiorentina e la prossima partita sarà col Napoli.

Adesso serve riscatto e in caso contrario arriveranno provvedimenti. La scelta del Lecce è di esonerare Gotti e scegliere un nuovo allenatore, con diversi nomi in pole tra cui quello di Cioffi e dell’ex Liverani.

Vedremo nelle prossime ore che notizie arriveranno in merito a questa situazione in casa Lecce con il futuro di Gotti a rischio.