Allarme Juventus, riunione d’urgenza al JHotel: decisione presa

La Juventus sta vivendo un periodo di alti e bassi che stanno iniziando a diventare molto preoccupanti: riunione d’urgenza al JHotel.

I bianconeri hanno perso l’ultima partita di Champions League contro lo Stoccarda, giocando molto male rispetto agli avversari. Al termine della gara Thiago Motta si è assunto tutte le responsabilità del caso e ora è tornato a lavorare alla Continassa per riprendere il cammino positivo in vista delle prossime partite che dovranno necessariamente essere all’altezza delle aspettative di inizio stagione.

Al momento la Juve vive malissimo l’inizio di stagione, sia in Serie A che in Europa, con tantissime difficoltà che stanno rendendo i primi mesi di Thiago Motta davvero molto complicati.

Sconfitta e difficoltà: riunione d’urgenza in casa Juventus

La Juventus vista nelle ultime settimane è ben lontana da quella che sarebbe dovuta essere a inizio anno. C’erano aspettative altissime su Thiago Motta, sulla nuova rosa costruita e sulla bellezza che il campo avrebbe trasmesso dopo gli anni poco felici con Massimiliano Allegri.

In questo momento, invece, è l’esatto contrario: la Juventus non riesce a ingranare la marcia, è poco divertente e bella da vedere e soprattutto non fa risultati, attirandosi critiche di ogni genere.

Secondo le ultime notizie, dopo la sconfitta di martedì contro lo Stoccarda c’è stata una riunione d’urgenza in casa Juventus.

Riunione al JHotel: svelato cosa è successo

I problemi della Juventus sono sotto gli occhi di tutti. Thiago Motta non riesce a trovare la formula giusta per far assimilare al meglio le sue idee di gioco e i suoi concetti e si sta prendendo valanghe di critiche nelle ultime settimane, soprattutto relative ai calciatori che sceglie di utilizzare in determinati momenti della partita.

Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, subito dopo la sconifitta – pesante – interna contro lo Stoccarda in Champions League, c’è stato un faccia a faccia al JHotel tra tutti i membri della Juventus.

La squadra si è ritrovata al JHotel per provare a scrollarsi di dosso amarezza e delusione. Non è stata indetta dalla società ma è stata spontaneamente decisa dai calciatori. E ne esce la conferma di un gruppo unito e coeso che vuole uscire da un momento così delicato.

Thiago Motta cerca soluzioni: è emergenza

La Juventus è in emergenza totale. Alcuni addirittura rimpiangono il buon Max Allegri e ora per Thiago Motta è tempo di capire come fare a prendersi la Juventus e portarla allo step successivo. Lo spogliatoio sembra in balìa delle onde, senza un ramo a cui aggrapparsi per uscire dalla crisi di gioco che sta vivendo.

Thiago Motta e il suo staff stanno provando a risolvere i problemi della Juventus ma probabilmente il primo a dover “rinsavire” è proprio il tecnico italo-brasiliano che può fare molto meglio di quanto visto fino ad ora.