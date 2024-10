Tonali di nuovo in Serie A: l’annuncio sulla destinazione

Ha vissuto un periodo tremendo legato al suo problema con le scommesse, però poi è tornato ed è tornato a livelli incredibili.

È la storia di Sandro Tonali, che vuole mettersi per sempre alle spalle la vicenda che lo ha visto protagonista e in negativo negli anni scorsi, dopo il passaggio dal Milan al Newcastle per il calciatore che adesso, in Premier League, si sta godendo la sua esperienze in Inghilterra.

Un’esperienza che lo vede protagonista anche con la Nazionale, considerando che Luciano Spalletti è follemente innamorato, calcisticamente parlando, delle sue enormi qualità. Qualità che lo riporterebbero in Serie A, secondo quanto annunciato sulla destinazione del giornalista milanese.

Ritorno in Serie A per Sandro Tonali: l’annuncio del giornalista

Un giornalista lombardo ha acceso il dibattito, attorno al quale c’è il nome di Sandro Tonali da protagonista del calciomercato futuro che sarà in Serie A.

Perché, dopo quanto vissuto al Newcastle, non è da escludere la possibilità di rivederlo in uno dei centrocampi delle squadre più importanti d’Italia, secondo quanto si racconta. Una possibilità concreta, che dipenderà però da due fattori: le cifre che chiederà il Newcastle sulla sua cessione e le volontà di Tonali, sul ritorno in Italia.

Sandro Tonali, è risaputo, risulta legatissimo ad una squadra in particolare in Serie A. In un posto dove lo hanno dimenticato, potrebbe far rientro in Italia, secondo quanto svelato dal giornalista Pellegatti. Sandro Tonali, prima o poi, tornerebbe infatti al Milan.

Tonali in Serie A: i tifosi sognano il suo approdo

“Tonali tornerà al Milan prima o poi”, la frase a Milan News di Carlo Pellegatti, giornalista molto vicino alle notizie che riguardano il club rossonero, fa sognare i tifosi del Milan. Averlo di nuovo in Italia è una possibilità da non scartare, ma soltanto se il calciatore dovesse chiedere la cessione al suo Newcastle che, a quel punto – e senza svenderlo – andrebbe ad accontentarlo. Per ora però, Sandro Tonali, è felice al Newcastle. Chissà che prima o poi, per lui, non ci sia di nuovo posto al suo Milan.

Non solo Milan: Tonali piace ad un altro club italiano

Un altro club italiano, di fronte al grande colpo in Serie A, punterebbe su Sandro Tonali. Si tratta della Juventus che, per ora, non pare convinta di Douglas Luiz. E chissà che i due non possano scambiarsi la maglia a fine stagione, con la possibilità di piazzare uno scambio alla pari per il valore di calciomercato di entrambi, se non con un conguaglio economico a favore dei Magpies.