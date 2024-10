Tegola Gudmundsson: tempi di recuperi svelati, quante partite salta

Pessime notizie per il Fantacalcio e la Fiorentina per quanto riguarda l’infortunio di Albert Gudmundsson, perché il giocatore dovrà stare fuori a lungo.

Arrivano aggiornamenti importanti in merito a quello che è accaduto nell’ultima partita di campionato della Fiorentina vinta sul campo del Lecce, perché dopo pochi minuti è arrivata la brutta notizia con l’infortunio di Gudmundsson che ora dovrà stare fermo per diverso tempo.

Una batosta per il club viola che ha puntato tanto su di lui considerando che aveva già messo a segno 3 gol in pochissimi minuti giocati. Adesso la situazione però si complica e anche i fantallenatori del gioco del fantacalcio sono disperati per quelli che sono i tempi di recupero di Gudmundsson.

Una situazione difficile per il talento islandese arrivato in ritardo per la questione di mercato e la sua sentenza in Islanda che per fortuna si è chiusa al meglio in maniera definitiva pare. Occhio però ai vari problemi muscolari che hanno caratterizzato l’inizio di stagione di Gudmundsson che continua ad averne altri.

Infortunio Gudmundsson: i tempi di recupero

Il campione della Fiorentina si è fatto male e per Gudmundsson i tempi di recupero sembrano davvero lunghi. Dopo il problema accusato con il Lecce il club si è preso qualche giorno di tempo prima di effettuare gli esami strumentali e ora arriva la svolta che chiarisce quanto resterà fermo.

Un brutto infortunio muscolare al flessore della coscia ha fermato Gudmundsson infortunato ma arrivano brutte notizie ora in merito a quelli che sono i tempi di recupero del giocatore. Perché la situazione sembra essere confermata proprio in queste ore e c’è pessimismo sulla vicenda.

Gudmundsson rischia di saltare le prossime 6 partite tra Conference League e Serie A, visto che la Fiorentina è impegnata con un calendario fitto di partite importanti e tra queste quelle che può saltare l’islandese sono San Gallo, Roma, Genoa, Torino, Apoel e Verona.

Il rientro di Gudmundsson dall’infortunio potrebbe esserci per la Fiorentina quindi direttamente dopo la sosta Nazionali di novembre, quando il club allenato da Palladino poi scenderà in campo il 24 novembre sul campo del Como.

Solo nelle prossime ore ci sarà l’ufficialità direttamente della Fiorentina ma sembra difficile pensare che alla fine Gudmundsson recuperi dall’infortunio prima della prossima sosta per le nazionali. Il calciatore potrebbe tornare in tempi record solo se si trattasse di un problema meno grave del previsto, ma non c’è volontà di forzare il suo rientro.