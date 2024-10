Svolta Balotelli: sta firmando, svelato l’ingaggio

Siamo arrivati al capolinea: Balotelli finalmente sta per tornare in Serie A. Trattativa ai titoli di coda per il grande ritorno di Supermario che disputerà la stagione 2024-2025 in Italia.

Grande attesa per il ritorno in campo di Mario Balotelli. Reduce dall’esperienza in Turchia, il calciatore è rimasto svincolato fino a questo momento. Dopo varie proposte, alla fine ha deciso di accettare la destinazione italiana.

Dopo un lungo tira e molla, ecco la fumata bianca sull’affare con il calciatore che nelle prossime ore sarà ufficializzato dal club che ha deciso di chiudere l’accordo con l’attaccante che da sempre desiderava di tornare nel campionato italiano.

Siamo entrati nel vivo di questa trattativa per quanto riguarda l’arrivo in Serie A di Mario Balotelli.

Dopo settimane d’attese, arriva la svolta per quanto riguarda l’arrivo dell’attaccante italiano che è pronto a vivere una nuova esperienza nel campionato di Serie A.

Quale squadra ha deciso di ingaggiare Balotelli?

E’ tmw a fare il punto della situazione sull’affare di mercato, riguardo l’ingaggio dello svincolato Balotelli.

Il centravanti classe 1991, svincolato dallo scorso 30 giugno, è pronto a firmare per un anno con un’altra squadra italiana. Dopo aver rifiutato diverse proposte dall’estero, il calciatore ha atteso fino a lungo l’arrivo di un’offerta da parte di un club di Serie A.

La svolta è arrivata in queste ore dopo la notizia dell’infortunio del giocatore che ha messo nei guai l’allenatore.

Per questa ragione, considerati i tempi di recupero eccessivi, alla fine la società ha deciso di virare con decisione sul giocatore che da sempre ha dato il suo gradimento a questa destinazione.

E’ tutto pronto, dunque, per il ritorno in Italia del calciatore che è attesa in Liguria per la firma sul contratto. Siamo entrati in una fase decisiva della trattativa con la dirigenza pronta a chiudere l’accordo per portare al Genoa Balotelli.

Quanto guadagnerà Balotelli al Genoa?

Svelati anche i dettagli economici del contratto che Balotelli andrà a firmare con il Genoa. Secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante scuola Inter siglerà un accordo fino al prossimo 30 giugno 2025 con ingaggio di circa 400mila euro.

Le discussioni stanno andando avanti ma rispetto alle ultime settimane, ci sono buone possibilità che la trattativa vada a buon fine soprattutto dopo la notizia dell’infortunio di Vitinha che dovrà stare fuori ancora per qualche settimana.

Ecco perché, visti i tempi di recupero lunghi dell’attaccante portoghese, la società ha deciso di virare con decisione per portare al Genoa Balotelli che è pronto a fare coppia con Pinamonti.