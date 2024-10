Sarri in Champions League: scelta alla Klopp per il sostituto

Maurizio Sarri potrebbe essere pronto a tornare in panchina, dopo le critiche e il possibile esonero, in questo week-end.

Allenando in Champions League, in una scelta che ricorda quella di Jurgen Klopp, per andare a prenderlo come allenatore, secondo quanto si racconta.

Sarri in realtà sembrava aspettare il Milan, la Roma non è mai stata una idea concreta per lui, considerando probabilmente il suo recente passato in Capitale da rivale biancoceleste. La Roma, in ogni caso, ha scelto Juric, così come il Milan ha scelto di continuare con Paulo Fonseca in panchina. Per Maurizio Sarri però si apre un’altra strada, concreta, per il ritorno in panchina ad altissimi livelli.

Sarri in panchina: la scelta dopo l’esonero

Non è andata benissimo, nuovamente, ad uno dei club che vede coinvolto l’allenatore nelle feroci critiche sia della stampa che dell’ambiente, per quanto riguarda i risultati ottenuti fino a questo momento.

Sembrava poter essere uno dei migliori tecnici del campionato, per quanto aveva mostrato nella sua esperienza promettente in panchina. Alla fine però le cose, nell’imminente week-end, potrebbero vedere uno stravolgimento.

Si tratta di una delle big del calcio mondiale e che in Europa, ha perso in maniera clamorosa e in rimonta, con i suoi cambi che sono finiti al centro delle critiche tra gli addetti ai lavori e sul quale, il tecnico in questione, ha provato anche a difendersi. Stessa difesa, sulle voci sull’esonero però, che non vengono allontanate. E il sostituto può trovarsi nel nome di Maurizio Sarri.

Il tecnico difende i suoi cambi: voci sull’esonero dall’estero

Le voci sull’esonero arrivano dall’estero, in merito a quanto successo nella sfida di martedì tra Real Madrid-Borussia Dortmund, per la sconfitta in rimonta del BVB. Il Borussia Dortmund infatti starebbe valutando la posizione di Nuri Sahin, tecnico che non sta ben figurando, negli alti e bassi sia in Europa che in campionato, nella Bundesliga.

In conferenza stampa, Nuri Sahin, ha deciso di difendere quelle che sono le sue scelte, rispondendo alle critiche di chi gli ha chiesto se i cambi fossero giusti o meno, vista la rimonta del Real Madrid, sottolineando come rifarebbe tutto uguale, se gliene venisse data occasione. Ma le occasioni, in Germania, rischiano di essere finite per Nuri Sahin. Voci sull’esonero sono concrete e, tra i candidati, è spuntato fuori Maurizio Sarri.

Sarri come Klopp: l’analogia sulla scelta in panchina

Qualora dovesse arrivare al Borussia Dortmund, per il tipo di allenatore che è e per il modo che ha di approcciarsi a tifosi, squadra e società, Maurizio Sarri sarebbe l’erede perfetto per Klopp, a distanza di ormai diversi anni in Germania. Proprio dal Paese tedesco spiegano come sia Sarri il sostituto perfetto di Sahin, di fronte al possibile esonero.