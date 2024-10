Pioli pronto a tornare in Italia: ha un grande obiettivo

Possibile colpo di scena che riguarda il ritorno di Stefano Pioli in Serie A. Perché l’allenatore italiano che ha scelto l’Arabia Saudita e l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo può tornare presto.

Il tecnico è da poco approdato nel campionato saudita dopo essersi convinto ad accettare il nuovo progetto e andando a percepire un ricco ingaggio da 18 milioni a stagione per i prossimi tre anni. Un contratto davvero molto importante a livello economico per Stefano Pioli che ha firmato con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e ha voglia di fare la storia e vincere.

Ci sono già delle prime voci però con il nome di Stefano Pioli che è accostato sempre in Italia, dove in Serie A diverse società potrebbero puntare su di lui. Tutto chiaramente rimandato al 2025, quando sarà passata almeno una stagione con il club dell’Arabia Saudita.

Attenzione quindi a quello che può accadere ora perché si parla già di un possibile grande ritorno di Stefano Pioli in Italia dove l’allenatore ex Milan è stimato da tantissime società che lo considerano uno degli obiettivi per la prossima stagione.

Calciomercato: Pioli torna in Serie A, la scelta

L’avventura di Pioli in Arabia Saudita con l’Al Nassr è partita benissimo, perché il tecnico italiano non perde mai da quando è arrivato in Medio Oriente e ora attenzione a quello che può accadere con l’allenatore che può veramente tornare in Italia dopo aver scritto la storia con il suo nuovo club.

Perché Pioli in campionato e in Champions League asiatica con l’Al Nassr continua a fare cose importanti e per questo motivo e dopo l’ennesimo successo ora sogna davvero in grande.

Perché non è da escludere che la prossima estate può arrivare nuovamente una grande occasione per vedere Stefano Pioli di nuovo in Italia ma l’ex allenatore del Milan ha però un grande obiettivo e riguarda quello di strappare un titolo con il suo attuale club dell’Al Nassr.

Pioli è disposto a tornare in Serie A ma prima di farlo vuole vincere con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo che da anno sembra essere all’ombra dell’Al Hilal he stravince tutto in Arabia Saudita.

Ora Pioli è pronto a scrivere la storia con CR7 al suo fianco e l’inizio di stagione al momento sembra più che importante per provare a fare qualcosa di questo tipo. Poi ci sarà tempo nei prossimi anni per pensare ad un ritorno nel calcio europeo.