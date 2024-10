Nuovo cambio in panchina: De Rossi sta per tornare

Daniele De Rossi di nuovo in panchina? Le ultimissime riguardo il ritorno in pista dell’ex allenatore della Roma. Ecco dove può andare.

Valutazioni in corso da parte della società che sta decidendo riguardo l’esonero o meno del tecnico. Intanto, in caso di addio anticipato, è già pronto Daniele De Rossi che è pronto a tornare in panchina.

L’ex capitano della Roma, sotto contratto con i giallorossi fino al 2027, è stato mandato via nelle settimane scorse nonostante l’ottima rapporto con i giocatori e la piazza. Infatti, con l’arrivo di Juric sono iniziati i primi problemi ambientali con la Curva Sud che ha avviato la protesta contro la proprietà.

Nonostante la sontuosa campagna trasferimenti estiva, con quasi 100 milioni investiti sul mercato, la Roma si ritrova decima in classifica, con 10 punti in 8 partite.

Rendimento al di sotto delle aspettative per i giallorossi con i Friedkin che sono in totale confusione dopo le ultime decisioni che hanno portato all’addio di De Rossi e all’ingaggio di Ivan Juric, che per il momento non è riuscito ad incidere sui giocatori.

Una situazione particolare che di certo non sta facendo piacere alla proprietà americana che sta lavorando per uscire fuori da questa crisi. Intanto, sull’ex capitano della Roma che è ancora sotto contratto con i giallorossi, arriva un altro indizio di mercato.

Chi sta prendendo De Rossi?

A fare il punto su questa situazione è l’edizione odierna de Il Messaggero. Il quotidiano romano, infatti, ha dedicato spazio al possibile ribaltone in panchina e al nuovo incarico per Daniele De Rossi che è il candidato numero uno per sostituire il suo collega.

Entranto nel giro lo scorso anno, dopo aver sostituito Mourinho, le idee di De Rossi sono state apprezzate da tanti con i complimenti che sono arrivati anche da tantissimi addetti ai lavori che hanno elogiato il lavoro del giovane allenatore.

Il finale di stagione con la Roma ha convinto i Friedkin a rinnovare la fiducia il Capitan Futuro che alla fine ha rinnovato con i giallorossi e firmato un contratto con scadenza a giugno 2027.

Ecco perché, in caso di esonero di Ivan Juric la proprietà è pronta a richiamare e riportare sulla panchina della Roma De Rossi.

Roma: esonero Juric, prossime sfide decisive

Dinamo Kiev e Fiorentina saranon decisive per Ivan Juric che in caso di passo falso sarà esonerato dalla Roma.

Nella Capitale continua a circolare questa voce anche riguardo la possibilità di richiamare sulla panchina della Roma De Rossi, che è ancora sotto contratto con i giallorossi.