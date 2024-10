Lascia la Juventus a gennaio: l’ha chiamato Ancelotti al Real

Uno degli imprescindibili della Juventus di Thiago Motta potrebbe lasciare la Serie A nel prossimo calciomercato invernale.

Stando alle ultime notizie, infatti, complici anche le sue ottime ultime prestazioni, il giocatore sarebbe stato addirittura chiamato da Carlo Ancelotti al Real Madrid, non di certo una squadra come le altre. Ovviamente da qui a parlare di addio sicuro ce ne vuole, anche perché fino a questo momento non è stata (ancora) presa in considerazione la volontà del ragazzo, ma l’impressione è che se ci saranno le condizioni, sia da una parte che dall’altra, quest’affare potrebbe andare tranquillamente in porto già a gennaio.

Lascia la Juventus a gennaio: svelato dove giocherà

Parlare di calciomercato potrebbe essere al momento prematuro, ma in casa starebbero girando alcune voci piuttosto importanti che vedrebbero coinvolto uno dei giocatori chiave della Juventus di Thiago Motta. Stando alle ultime notizie, infatti, il bianconero sarebbe finito nel mirino del Real Madrid, che sarebbe alla ricerca di un giocatore di qualità proprio in quella zona di campo dove è stranamente carente.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché al momento non sarebbe ancora stata presa in considerazione la volontà del ragazzo, ma l’impressione è che se ci dovessero essere le condizioni, la Juventus potrebbe anche decidere di privarsene a gennaio, anche se al momento, questo, sembrerebbe essere uno scenario piuttosto irrealizzabile, anche se nel calciomercato si sa che vige la regola del “mai dire mai“.

Dunque, stando a quanto riportato dai colleghi di fichajes.net, a fronte del grave infortunio subito da Dani Carvajal poco più di due settimane fa, il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Andrea Cambiaso per andare a rinforzare quella zona di campo in vista della seconda parte di stagione. Il giocatore della Juventus, però, non sarebbe l’unica soluzione, visto che i Blancos potrebbe addirittura “esagerare” puntando anche più in alto.

Rinforzo di lusso a gennaio: il Real guarda in casa Juventus e non solo

Ad oggi Andrea Cambiaso sembrerebbe essere uno dei profili più graditi a Carlo Ancelotti per andare a sostituire Dani Carvajal. Al momento, però, nessuna conferma sarebbe ancora arrivata dalle parti, anche se le prossime settimane potrebbero essere decisive sotto questo punto di vista.

Nel frattempo, però, il Real Madrid non starebbe guardando solo in casa Juventus, ma anche altrove, come confermato dal fatto che nel mirino dei Blancos sarebbe finito anche il nome di Trent Alexander-Arnold del Liverpool, anche se la stella inglese sembrerebbe essere più una soluzione a parametro zero per la prossima stagione piuttosto che per gennaio.