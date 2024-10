Juventus, Thiago Motta nella bufera, è successo dopo lo Stoccarda

Brutta prestazione per la Juventus, che ha subito la prima sconfitta stagionale contro lo Stoccarda. Sotto accusa Thiago Motta, ecco cosa è successo.

Una serata da dimenticare per la Juventus che subisce la beffa al 92′ e rimedia il primo ko stagionale in Champions League. A preoccupare i tifosi, però, anche in vista del derby d’Italia contro l’Inter, è la prestazione della squadra che in fase offensiva ha creato poco o nulla.

Thiago Motta finisce, nuovamente, nel mirino della critica. Ecco le ultimissime notizie che riguardano il tecnico della Vecchia Signora che, nel post partita, ha ammesso le sue responsabilità.

Un passo indietro per la Juventus, con la sconfitta contro lo Stoccarda che arriva anche dopo la vittoria sofferta contro la Lazio. Adesso c’è preoccupazione in casa Juve anche in vista del derby d’Italia contro l’Inter, in trasferta, che in un certo modo potrà determinare già le sorti della stagione dei bianconeri.

A far discutere i tifosi, però, è la prestazione della Juventus contro lo Stoccarda, una delle peggiori di questo avvio di stagione. Un chiaro segnale di come la squadra in questo momento sia in evidente difficoltà.

Adesso Thiago Motta è finito nel mirino della critica anche perché siamo ad ottobre e la Juventus a parte qualche partita, non ha ancora impressionato per qualità di gioco.

Problemi per Thiago Motta: arriva l’annucio

E’ l’edizione odierna di Tuttosport ad evidenziare i problemi della Juventus che contro lo Stoccarda ha giocato la più brutta partita della stagione.

Responsabilità evidenti anche di Thiago Motta che nel post partita non si è nascosto: “Meglio loro dall’inzio alla fine, colpa anche mia. Adesso bisogna rialzarsi e pensare subito all’Inter”.

Il derby d’Italia arriva in un momento particolare che può cambiare, in un modo o nell’altro, le sorti dell’intera stagione dei bianconeri che in campionato stanno avendo un rendimento diverso, con 0 sconfitte ed un solo gol subito in queste prime giornate.

C’è però preoccupazione riguardo anche la qualità del gioco e l’impronta che Thiago Motta ancora deve riuscire a dare alla Juventus. Quali sono i motivi di questo rallentamento?

Juventus in difficoltà: le mosse di Thiago Motta per uscire dalla crisi

Ovviamente, i motivi della crisi della Juventus sono da ricondurre anche alle assenze importanti degli infortunati come Koopmeiners e Nico Gonzalez.

Per questo motivo, a gennaio Giuntoli dovrà intervenire per prendere qualche altro giocatore offensivo che può essere utile nelle rotazioni del tecnico bianconero che ha necessità di avere più ricambi in avanti.