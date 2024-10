Infortunio serio per Calafiori: l’Arsenal prende il sostituto in Serie A

Purtroppo si teme il peggio per il nostro calciatore italiano, Riccardo Calafiori, in merito all’infortunio al ginocchio.

Dall’Inghilterra spiegano, ma lo si è visto anche nelle immagini, che l’infortunio al ginocchio rischia di essere uno tra quelli più brutti.

Spera, l’Arsenal, di scongiurare quello che è il problema per Riccardo Calafiori, così come lo spera Luciano Spalletti per la sua Nazionale. Dalle immagini però, l’infortunio al ginocchio, non fa presagire nulla di buono. La torsione innaturale potrebbe aver coinvolto i legamenti, ma tutto sarà chiarito nella giornata di domani. E intanto, dai tabloid inglesi si interrogano: chi arriverà al posto di Calafiori? Tutti gli occhi sono in Serie A.

Grave infortunio per Calafiori: si teme il peggio sul ginocchio

Soltanto gli esami strumentali, attraverso gli esiti degli stessi esami clinici, daranno responso definitivo. Le sensazioni però non suono buone sul ginocchio di Riccardo Calafiori, che accende i riflettori sulla situazione in casa Arsenal.

Perché, seppur con la possibilità di andare verso altri calciatori, attraverso gli obiettivi di calciomercato già nell’attuale lista degli svincolati, eventualmente i Gunners attenderanno gennaio.

La rosa è abbastanza all’altezza per reggere fino alla sessione di riparazione ma, in quel caso, sarà assalto totale da parte dell’Arsenal, che vorrà dalla Serie A, il sostituto di Riccardo Calafiori, come difensore centrale per Arteta.

Infortunio Calafiori: il sostituto in Serie A in caso della stagione finita

La stagione, qualora dovesse essere finita per Riccardo Calafiori, spingerebbe l’Arsenal sul colpo di mercato. Si tratta infatti di una possibilità non da escludere, con i top difensori in Serie A che finirebbero, a quel punto, nel mirino dei Gunners. Tra le diverse soluzioni in Serie A, può ipotizzarsi quella legata alla separazione dal Milan per Tomori, non proprio in rapporti splendidi con Paulo Fonseca. E di fronte alla possibilità di tornare in Inghilterra, a fare il titolare in Premier League e di nuovo nella sua Londra, potrebbe essere convinto dalla proposta di uno dei migliori club del campionato che, in questa stagione, sta nuovamente lottando per il titolo.

Stagione finita per Calafiori? I primi aggiornamenti

La stagione potrebbe essere finita per Calafiori e nel corso della notte, non arrivano notizie confortanti. Spera l’Italia di non perdere uno dei suoi titolarissimi, così come l’Arsenal, in quello che rischia di essere un nuovo infortunio al ginocchio, come già vissuto in passato dall’ex Roma e che gli stava per stroncare la carriera. Il difensore italiano ha subìto un brutto infortunio e nella giornata di mercoledì si saprà il responso definitivo sul suo infortunio.