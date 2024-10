Infortunio Gudmundsson: c’è lesione, i tempi sono lunghissimi

Alla fine, i fantallenatori, devono subire l’ennesima tegola che riguarda la Fiorentina questa volte, su Albert Gudmundsson.

L’ex calciatore del Genoa ci aveva messo un po’ per carburare, nelle prime giornate di campionato, quando ancora non veniva utilizzato da Raffaele Palladino. Il problema però è che adesso, dopo le voci che riguardavano anche il caso legale del quale è coinvolto con le indagini che vedono sentenze in Tribunale, per vicende di vita private dell’islandese, è venuta fuori la lesione.

L’infortunio di Albert Gudmundsson manda in apprensione i viola e i suoi fantallenatori, che dovranno ora decidere cosa fare con il calciatore islandese. Perché la stagione è compromessa, visto i lunghissimi tempi di recupero sul suo infortunio.

Infortunio e lesione: brutte notizie su Gudmundsson

Arrivano brutte notizie, dal sito ufficiale della Fiorentina, che ha infatti confermato la lesione per Albert Gudmundsson. Proprio adesso che i viola avevano dato il via a quella che era la rincorsa ai primi 7-8 posti, per un piazzamento europeo in Serie A e con la Conference League da giocare, Kean dovrà viversi un’esperienza per i prossimi match, con un altro compagno di reparto.

Uno dei migliori calciatori della rosa dei viola, oltre che uno dei pezzi pregiati del Fantacalcio e della Serie A, sarà out per diverse partite.

I tempi sono lunghissimi a seguito della lesione per Albert Gudmundsson, nel comunicato ufficiale della Fiorentina che ha così annunciato l’infortunio dell’islandese, che arriva dopo gli esami strumentali sostenuti quest’oggi.

Il comunicato ufficiale sulla lesione per Gudmundsson

La Fiorentina, come pubblicato sul sito ufficiale, ha fatto conoscere le reali condizioni sull’infortunio di Albert Gudmundsson, dopo quanto successo in Lecce-Fiorentina: “La società comunica che nel corso della giornata di oggi, il giocatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad esami radiologici per valutare le condizioni dopo l’infortunio in Lecce-Fiorentina. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo/secondo grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia di destra. Il calciatore ha cominciato già il suo iter riabilitativo con lo staff medico della Fiorentina”.

Quante partite salta Gudmundsson? I tempi sono lunghissimi

La tegola è dura, le partite che salta Gudmundsson a causa dell’infortunio, sono tante. Questo infortunio lo terrà lontano dai campi almeno fino a fine novembre. Tornerebbe tra Como o Inter, con il Pafos di mezzo nel turno in Conference League. Salterebbe, di seguito, le sfide con Roma, Genoa, Torino, APEL, Hellas Verona e tornare dunque – sperano fantallenatori e Palladino – per la sfida contro il Como del 24 novembre, quando si tornerà in campionato dopo la sosta.