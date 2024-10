Infortunio e tegola per il capitano: svelati i tempi di recupero

Nell’ultimo weekend di campionato il capitano è stato costretto ad alzare bandiera bianca a fronte di un problema fisico importante.

Nella giornata di oggi sono arrivati poi i risultati degli esami strumentali ai quali si è sottoposto nella stessa mattinata, che hanno difatti confermato la preoccupazione che tifosi ed allenatore avevano. L’infortunio è alla fine risultato essere più grave del previsto, col giocatore che rischia di rimanere indisponibile per un periodo di tempo talmente lungo che si teme possa addirittura essere finita per lui la stagione.

Nei prossimi giorni si saprà sicuramente di più in merito al suo recupero, ma nel frattempo l’allenatore deve trovare la soluzione migliore per far fronte all’assenza del suo capitano.

Infortunio e tegola per il capitano: svelate le sue condizioni

Brutte notizie arrivano dall’infermeria del centro sportivo per l’allenatore, che sarà costretto a fare a meno del suo giocatore più forte e rappresentativo per un periodo di tempo piuttosto lungo.

Nel corso dell’ultimo weekend di campionato, infatti, il capitano è stato costretto ad uscire per via di un infortunio che sin da subito ha preoccupato, considerata anche la recidività del giocatore a problemi del genere. La speranza era che sostituendolo subito si potesse essere evitato il peggio, ma i risultati degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto nella mattinata di oggi non hanno dato esiti positivi. Anzi tutt’altro.

Stando dunque a quanto riportato dallo stesso club nel comunicato pubblicato nelle scorse ore sui propri canali ufficiali, il capitano del SudTirol Fabiano Tait ha riportato una lesione muscolare al retto femorale destro con il coinvolgimento anche del tendine. Insomma, non il più stupido degli infortuni, che potrà costringere lo storico calciatore tirolese a rimanere fermo ai box per un periodo di tempo piuttosto lungo che costringerà mister Valente a trovare una soluzione di ripiego, nella speranza che possa essere all’altezza.

Infortunio grave: i tempi di recupero per il capitano

Il SudTirol perde uno dei suoi giocatori più rappresentativi per infortunio: Fabiano Tait. Il capitano ha riportato una lesione al retto femorale destro nel corso dell’ultima partita di Serie B, durata appena 38′ per lui.

Problema non da poco per mister Valente, che al momento non saprebbe neanche come muoversi, visto e considerato che il SudTirol deve ancora comunicare i tempi di recupero di Tait. Nella nota pubblicata nel pomeriggio il club tirolese ha parlato di “prognosi riservata, in attesa di ulteriori accertamenti“, a conferma del fatto nel corso di questa settimana si sottoporrà ad ulteriori controlli che faranno una volta e per tutte chiarezza sulle sue condizioni. O almeno questo si spera. Staremo a vedere.