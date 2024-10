Infortunati Juventus: chi recupera contro l’Inter, l’annuncio

Quale giocatore della Juventus recupera contro l’Inter? Ultimissime notizie riguardo le condizioni fisiche di alcuni bianconeri.

Il primo camapnello d’allarme per la Juventus è suonato in Champions League con la sconfitta contro lo Stoccarda che è arrivata al termine di una prestazione davvero inguardabile per i bianconeri, che hanno giocato la partita più brutta di questo inizio di stagione.

Adesso c’è l’Inter sul cammino dei bianconeri, una sfida importante che in un certo senso può cambiare anche l’umore dei tifosi.

Per questo big match, in programma domenica alle 18, quale giocatore della Juventus tornerà a disposizione?

Le assenze di Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez, contro lo Stoccarda, hanno pesato e non poco per la Juventus. In questo momento, infatti, Motta ha pochi ricambi soprattutto nel reparto offensivo.

Ci sono pochi giocatori a disposizione dell’allenatore che non riesce ad attuare al meglio le rotazioni con molti di loro che sono costretti a giocare più del dovuto. Un esempio lampante è Vlahovic, che fino a questo momento non ha saltato una gara proprio a causa di una alternativa che nella rosa della Juventus manca.

Ecco perché Giuntoli dovrà intervenire a gennaio per prendere un paio di giocatori capaci di dare ricambi importanti al tecnico italo brasiliano che in questo momento è in grande difficoltà.

Juventus: chi recupera contro l’Inter? Le ultime notizie

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a fare il punto della situazione riguardo le condizioni fisiche dei giocatori della Juventus infortunati.

Il quotidiano torinese, infatti, ha dedicato un approfondimento per chiarire meglio lo stato di salute di alcuni calciatori che non sono in condizione per essere convocati in vista del derby d’Italia contro l’Inter.

Assenze importanti per Thiago Motta che deve fare i conti con i problemi in attacco, visto che quasi sicuramente non saranno a disposizione Koopmeiners e Nico Gonzalez.

L’unico recuperabile per la partita di San Siro è Douglas Luiz.

Juventus: quando torna Koopmeiners?

Nei prossimi quattro giorni la Juventus farà il punto della situazione per quanto riguarda i giocatori infortunati e tenterà di recupeare qualcuno in vista del big match contro l’Inter.

L’ultimo, in ordine cronologico, a farsi male è Douglas Luiz che non è partito titolare contro lo Stoccarda. Le condizioni del brasiliano saranno valutate ma c’è ottimismo riguardo il suo rientro contro i nerazzurri.

Discorso diverso, invece, per Koopmeiners e Nico Gonzalez che non saranno disponibili contro l’Inter. L’olandese avverte ancora dolore alla costola, nonostante la possibilità di indossare un tutore in carbonio. Per quanto riguarda l’argentino, invece, bisognerà attendere gli esami strumentali. Secondo le ultime previsioni, il suo rientro potrà slittare ad inizio novembre.