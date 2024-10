Campionato 2018 vinto dopo la sentenza: l’annuncio dell’ex Mou

Lo abbiamo già visto in Italia, quanto accadde ai danni della Juventus, sulla sanzione legata a Calciopoli.

Una situazione molto simile potrebbe accadere con l’annuncio di Mou che fa da protagonista, per quanto riguarda il passato col tecnico coinvolto nella vicenda, in quella che è la sanzione che potrebbe clamorosamente ribaltare le sorti legate al club che “scipperebbe” di fatto il titolo vinto sul campo.

Uno Scudetto in meno per un club e uno, importantissimo, per un altro club. Perché, da rivale storico, andrebbe ad aumentare il numero di titoli vinti per quanto riguarda il campionato, togliendolo proprio alla diretta concorrente.

L’annuncio di Mourinho: “Mi devono dei bonus”

Gli devono dei bonus, qualora dovessero vincere il titolo sotto sentenza della Federazione. Scatenato Mourinho in conferenza stampa, che ha così spiegato quella che è la situazione che lo riguarda in prima persona, sulla sua vecchia esperienza, ora che è lontano dalla Roma e dal campionato italiano.

Perché ha scelto di continuare altrove, nonostante le voci che lo avevano riguardato sia per quanto riguarda l’approdo al Napoli, che al Milan, con i due club che però hanno puntato forte su Conte e Fonseca, lasciando andar via il tecnico portoghese in Turchia.

È col Fenerbahce che si sta godendo la sua nuova esperienza, nella rincorsa al lanciatissimo Galatasaray, lo Special One. Ma proprio in vista della sfida in Europa, contro la sua ex squadra, Mourinho si è scatenato parlando dei “meriti” che dovrebbe avere, qualora dovessero effettivamente nel 2018, cambiare il nome del club vincitore del campionato.

Campionato vinto con la sentenza: Mourinho si scatena

Si scatena in conferenza stampa, José Mourinho, parlando di quello che è il campionato che dice di aver vinto qualora dovesse venir fuori la sentenza. L’evento, nel 2018, con le indagini che avanzano sulla Premier League, per quanto riguarda i presunti illeciti sportivi del Manchester City, che spingerebbero così la FA ad assegnare il titolo al Manchester United, club che allenava Mou ai tempi. “Nel 2018 – dice Mourinho in conferenza stampa – abbiamo vinto l’Europa League e siamo arrivati secondi. Diciamo che se dovessero darci il titolo del 2018, perché forse puniranno il Manchester City, allora da Manchester mi devono dare due cose: i soldi di bonus per il campionato vinto e darmi anche la medaglia d’oro della Premier League”.

La conferenza stampa di Mourinho

Quelle che seguono, sono le parole nel giorno di vigilia di Fenerbahce-Manchester United, di Josè Mourinho, in conferenza stampa: “Ho buoni rapporti con club e tifosi, se le cose non vanno bene per loro, non mi fa piacere. Non ho tempo purtroppo per pensare a quello che è successo o non è successo a loro, ma vedo che hanno fiducia nel loro allenatore e li sostengono sempre, stagione dopo stagione. Significa avere stabilità e fiducia, è una cosa importante”.