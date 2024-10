Yildiz-Juventus, nasce un grande problema e cambia il futuro

La Juventus si gode il talento di Kenan Yildiz ma c’è un grosso problema per il fantasista turco: i bianconeri devono predere una decisione.

I bianconeri sono al centro di una stagione determinante per il futuro. L’annata non è certamente semplice da gestire, visto che ci sarà il doppio impegno per molto tempo e Thiago Motta vuole andare avanti il più possibile in Europa per crescere e migliorare il valore della squadra e per provare a scrivere importanti pagine di storia. Quest’anno tutti gli occhi sono puntati sul nuovo numero 10 della Juventus: Kenan Yildiz.

Il campione turco deve dimostrare di essere realmente all’altezza della Juventus e di un futuro migliore e sempre più importante, per restare nella storia della Juve.

Juventus, nasce un problema Yildiz: le ultime

In casa Juventus e per tutto il calcio italiano c’è tanta curiosità intorno a Kenan Yildiz che deve dimostrare di essere pronto a tutti gli effetti per il mondo Juve. Le difficoltà ci sono e ci saranno ma tutti sono pronti ad accompagnarlo in questo percorso importantissimo.

Assegnando la maglia numero 10 a Kenan Yildiz, la Juventus ha voluto dimostrare la voglia di trattenere un calciatore molto forte e giovane per tanto tempo e di renderlo nel centrale nel progetto per il presente e per il futuro.

Secondo le ultime notizie, sta nascendo ora un problema che riguarda Yildiz e che può essere estremamente difficile da gestire per Thiago Motta.

Yildiz nel vortice delle polemiche: attacchi frontali

Kenan Yildiz vive un momento della stagione un po’ complicato. I compiti che gli ha assegnato Thiago Motta fino a questo momento evidentemente non sono troppo semplici per lui e per questo sta attirando anche mille critiche che riguardano le sue qualità e il suo status di baby top player. Nelle ultime quattro partite Yildiz non ha mai calciato in porta e il suo pericolo offensivo è stato praticamente pari a zero.

“Yildiz è un giocatorino”, ha tuonato Ivan Zazzaroni negli studi di Pressing a Canale 5. Il direttore del Corriere dello Sport ci è andato giù pesante sul calciatore della Juventus e ha fatto anche un paragone con Francesco Totti alla sua età: “Penso a Totti e spero che a 48 anni torni a giocare, a 20 anni faceva sei giri intorno a Yildiz e gli passava sotto”.

Gli fa eco Paolo Di Canio che negli studi di Sky Sport lo critica aspramente, soprattutto pensando al paragone con Del Piero, visto che indossa la 10 della Juventus: “Non è già fatto al punto da inventarsi una giocata alla Del Piero. Ha la testa bassa e non vede il compagno a 10 metri”.

Yildiz cambia ruolo e futuro? Le ultime

Il problema di Yildiz potrebbe essere il ruolo e i compiti che gli assegna di domenica in domenica Thiago Motta. Non è incisivo come all’inizio della sua esperienza in bianconero, anche se l’allenatore continua a ripetere che lo vede bene e sa che migliorerà.

Massimo Mauro a Sky Sport ha sottolineato che Yildiz dovrebbe cambiare ruolo: “Dovrebbe giocare centrale, si buttava a destra e sinistra, riceveva palla in altro modo ed era imprevedibile: a sinistra sembra un Chiesa venuto male”. In questo modo cambierebbe il suo futuro da calciatore e probabilmente anche quello della Juventus.