Svolta De Rossi, cambia agente e torna in Serie A: dove allenerà

Il nome di Daniele De Rossi continua a creare polemiche e ora sembra pronto il suo ritorno in panchina dopo l’esonero dalla Roma.

Per giorni non si è parlato di altro che dell’esonero di De Rossi e della scelta sbagliata dei Friedkin e della Roma di non puntare più su un allenatore giallorosso dentro e capace di far svoltare realmente le cose nel club. L’arrivo di Ivan Juric non ha cambiato granché nei risultati della Roma e non ha portato neppure miglioramenti dal punto di vista ambientale. Anzi, la situazione è peggiorata e ora i tifosi sono tutti contro la proprietà americana, incapace di gestire i momenti difficili secondo i supporters.

Per Daniele De Rossi può cambiare nuovamente il futuro e può esserci un clamoroso ritorno in panchina: ha cambiato anche agente.

De Rossi cambia agente: notizia ufficiale

Daniele De Rossi non intende stare fermo per molto tempo e dopo l’esperienza alla Roma – che lo ha certamente fortificato e reso più maturo in questo nuovo ruolo – vuole tornare più forte e carico che mai con nuove avventure. Il suo futuro sarà certamente roseo e molto importante ma in questo momento è fermo e in attesa di una nuova chiamata.

È fermo solo dal punto di vista del campo, perché all’esterno si sta muovendo e lo sta facendo anche in maniera molto importante dal punto di vista personale e del lavoro, per costruirsi un futuro migliore.

Infatti ha scelto di cambiare agente e di affidarsi alla procura di Fali Ramadani, uno degli agenti più potenti del mondo del calcio. Ora è anche ufficiale il passaggio di De Rossi alla LIAN Sports.

Roma, esonero Juric imminente: ultimatum

La Roma vive un momento tremendo: non riesce a fare risultati e l’ambiente è contro la società in maniera totale. I giallorossi rischiano grosso e ora i Friedkin stanno pensando di nuovo a un cambio clamoroso.

Secondo quanto riferisce Il Corriere della Sera nella sua edizione romana, Ivan Juric rischia l’esonero dalla Roma se non vince contro la Fiorentina. L’allenatore croato non ha cambiato nulla da quando è arrivato in giallorosso, i numeri sono rimasti simili ma al ribasso e per questo motivo la società gli ha dato un ultimatum.

L’esonero di Juric coinciderebbe clamorosamente con il ritorno di Daniele De Rossi alla Roma. È stato esonerato e quindi è ancora sotto contratto e può tornare da un momento all’altro in sella.

De Rossi torna alla Roma: settimana decisiva

Il ritorno di De Rossi alla Roma potrebbe essere imminente. La situazione dei giallorossi è molto delicata e per questo Ivan Juric rischia l’esonero immediato se dovesse perdere anche contro la Fiorentina domenica prossima.

In mezzo c’è una partita di Europa League fondamentale, contro la Dinamo Kiev, per capire a che punto possono essere i giallorossi anche in Europa, visto che fino a questo momento la classifica non è delle migliori.