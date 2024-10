Roma, esonero Juric: spunta un nome a sorpresa per la panchina

Inizio di stagione davvero difficile e da dimenticare per la Roma che ha esonerato Daniele De Rossi dopo poche settimane per affidarsi a Juric e anche lui ora rischia.

Possibile ribaltone in panchina per la Roma con la società giallorossa che può seriamente pensare di cambiare tutto da un momento all’altro e provare ad affidarsi ad un nuovo allenatore mandando via Juric come fatto con De Rossi. Perché dopo il cambio in panchina non è arrivata quella scossa che ci si aspettava dal club.

Adesso ci sono delle notizie concrete in merito a quello che può accadere con le prossime partite che sono decisive per Juric perché a Roma l’ambiente sta diventando sempre più complicato da gestire. Ecco che allora i Friedkin pensano ad un nuovo cambio in panchina.

Una situazione davvero difficile quella che sta cercando di gestire la Roma che può pensare al cambio in panchina perché anche Juric può essere licenziato e messo da parte per cercare di dare una svolta alla stagione con un altro nome che può venire fuori proprio in queste ore.

Roma, esonero Juric: la scelta a sorpresa

Le prossime due partite che la Roma giocherà contro Dinamo Kiev e Fiorentina diventano quindi già decisive per capire se si potrà continuare con Juric come allenatore o bisognerà cambiare ancora qualcosa.

Ci sono importanti notizie che riguardano quello che può capitare da un momento all’altro perché in casa Roma si può arrivare a risolvere nelle prossime ore il futuro di Ivan Juric a rischio esonero con la scelta del club che dipenderà da quelli che saranno i prossimi risultati.

Attenzione a quello che può accadere dunque perché si parla tanto del possibile ritorno di De Rossi con l’esonero di Juric, ma in questo momento, come riportato da La Repubblica, potrebbe non concretizzarsi quest’opzione per il club giallorosso.

Infatti, secondo le ultime notizie potrebbero cambiare le cose in casa Roma ma l’esonero di Juric potrebbe portare in panchina alla Roma non De Rossi, ma un altro nome a sorpresa. Da capire adesso quale possa essere la scelta del club giallorosso perché ora sono diversi gli allenatori disponibili che cercano squadra e aspettano l’occasione giusta per una nuova avventura.

Tra gli allenatori svincolati quelli che più sono accostati alla panchina della Roma e che possono essere una svolta per il progetto sono Allegri e Terzic. Vedremo però se ci sarà anche un’altra opzione a sorpresa.