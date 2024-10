Ritorno in Serie A: Vicario ha deciso, l’annuncio

Quale futuro per Vicario? Nuove indiscrezioni relative al destino del portiere del Tottenham. C’è l’annuncio da parte del calciatore che ha rotto il silenzio riguardo la sua prossima destinazione.

Sotto contratto con il Tottenham, fino a giugno 2028, Guglielmo Vicario è nel pieno della sua matuarazione calcistica. Punto di riferimento degli Spurs, è l’arma in più per gli inglesi che possono contare sulla qualità dell’estremo difensore italiano che anche in Premier League si sta facendo valere come uno dei migliori del campionato.

Un rimpianto per le squadre italiane, che avrebbero potuto prendere il calciatore dall’Empoli in tempi non sospetti. Adesso c’è la possibilità che Vicario possa tornare in Serie A? Arriva l’annuncio del portiere.

Si è sempre distinto come uno dei portieri migliori del campionato. Guglielmo Vicario anche a Londra sta facendo la differenza con la maglia del Tottenham.

Un colpaccio da parte degli Spurs, che presero il portiere dall’Empoli per 20 milioni di euro nell’agosto del 2023. L’operazione si è rivelata giusta da parte degli inglesi che si stanno godendo le prestazioni del calciatore che ad oggi ha già raddoppiato la sua valutazione.

Quale sarà il futuro di Vicario?

Letteralmente blindato al Tottenham da un contratto lunghissimo, non ci sono grosse possibilità di rivedere Vicario in Serie A.

In questo momento, infatti, la sua valutazione è troppo alta per le casse dei club italiani. Inoltre, fra le big, nessuna ha la necessità di investire fra i pali.

Magari un pensierino può farlo il Milan la prossima estate, nel caso dovesse riuscire a concludere la cessione di Mike Maignan. Ma per il momento sono solo ipotesi remote.

Intanto, Vicario ha parlato delle sue ambizioni personali soffermandosi anche sul futuro.

Vicario torna in Serie A? Le ultime notizie

Il portiere del Tottenham, nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato dei suoi obiettivi per il futuro. Vicario è proiettato alle prossime sfide con gli Spurs, il ritorno in Italia per il momento può attendere.

“Sono uno di quelli più lucidi perché stando dietro riesco a vedere meglio determinante cose che accadono durante la partita. Quando posso cerco di alzare i decibel all’interno dello spogliatoio. Credo che sia importante non farsi trascinare dai momenti negativi, bisogna subito rialzarsi. Faccio ogni cosa per il bene comune e nell’interesse della squadra”.

“Tottenham? Abbiamo espresso un bel gioco in questa prima parte di stagione. Però abbiamo raccolto meno di quanto prodotto. Ovviamente, qualcosa è mancato durante le partite. Dobbiamo migliorare e continuare a lavorare, sono fiducioso per il futuro”.

“Futuro? Vivo alla giornata. Per il momento sono concentrato sul Tottenham e spero di fare il possibile con la maglia degli Spurs e della Nazionale, per aiutare il gruppo a raggiungere il massimo”.