Ribaltone in panchina: Mazzarri sta tornando

Arriva la svolta ufficiale da parte del club italiano, che ha deciso di cambiare allenatore dopo il pessimo avvio di stagione. Adesso Mazzarri può tornare in panchina, ecco tutti i dettagli riguardo questa proposta.

Inizio di stagione da dimenticare per la squadra, che era partita con ben altri propositi. Per questa ragione il presidente ha deciso di ribaltare la situazione e dare una scossa all’intero ambiente e allo spolgliatoio con l’esonero del tecnico.

Una scelta inevitabile anche a fronte degli investimenti fatti nel corso della sessione estiva di calciomercato. Adesso, per la sostituzione del tecnico, si valuta anche il profilo di Walter Mazzarri che è uno dei candidati per la panchina del club italiano.

Esonero improvviso: la scelta sul sostituto, Mazzarri è in pole

Importanti aggiornamenti sul futuro dell’allenatore che può tornare nuovamente in panchina dopo l’esonero con il Napoli della passata stagione.

Mazzarri ha ancora voglia di rimettersi in gioco e potrebbe decidere di accettare questo incarico. Nonostante la difficoltà, il tecnico ha le qualità giuste per far uscire la squadra fuori da questo momento negativ con i giocatori che hanno disputato un pessimo avvio di campionato.

L’ultimo posto in classifica, infatti, ha convinto la società a mandare via l’allenatore a puntare su un altro tecnico d’esperienza.

Mazzarri e Iachini sono i principali candidati per sostituire Vincenzo Vivarini a Frosinone. Il tecnico ex Catanzaro sarà esonerato nelle prossime ore. Il presidente Stirpe, infatti, dopo l’ennesimo ko della sua squadra ha deciso di mandare via il tecnico e prenderne un altro.

Per il momento, secondo le ultime indiscrezioni, la panchina del Frosinone sarà affidata a Leandro Greco che è il tecnico della Primavera. In attesa di una fumata bianca riguardo Mazzarri, Iachini oppure un Mister X.

Mazzarri al Frosinone? Cosa sta succedendo

Secondo quanto riportato da tmw, c’è la possibilità che la dirigenza ciociara possa nominare come nuovo allenatore del Frosinone Mazzarri. Di sicuro, per il tecnico, si tratterebbe di una prima esperienza in Serie B dopo tanti anni visto che nelle ultime esperienze in panchine ha sempre allenato in Serie A.

Se confermata, si tratterebbe di una scelta forte per Mazzarri di andare a Frosinone.

Il tecnico, che è reduce da alcune esperienze poco positive alla guida di squadre come Cagliari e Napoli, concluse con l’esonero, ha le giuste motivazioni per ripartire anche se la sfida con il club ciociaro non è facile. Ecco perché, prima di accettare questa panchina vuole valutare bene la situazione, visto che il Frosinone è attualmente all’ultimo posto in Serie B.

Oltre Mazzarri, le altre candidature per sostituire Vivarini, sono quelle di Beppe Iachini, un esperto della categoria, ed infine c’è anche la possibilità di confermare il tecnico della Primavera del Frosinone Leandro Greco.