Retroscena Calafiori, tutto fatto con la big di Serie A

Riccardo Calafiori ha conquistato tutti: il difensore italiano sta diventando uno dei più forti in circolazione ed è cercato dai top club mondiali.

Il difensore ex Bologna si è dimostrato uno dei migliori nell’ultimo periodo, tanto da guadagnarsi prima la chiamata di Luciano Spalletti con la Nazionale e poi quella dell’Arsenal per il grande salto di carriera. In Premier League si sta pian piano prendendo sempre più spazio, sta diventando importantissimo per Mikel Arteta che ne ha elogiato le qualità in maniera importante e vuole renderlo uno dei pilastri del presente e del futuro.

Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti, ha saputo dimostrare che il salto di qualità da una squadra di medio alta classifica di Serie A a un top club di Premier League è stato pura normalità e per questo ora è considerato un top player.

Retroscena Calafiori: firma vicina in Serie A

Riccardo Calafiori sta iniziando a fare la differenza ad altissimi livelli. Con l’Arsenal si sta prendendo il posto da titolare, sta diventando centrale nel nuovo progetto dei Gunners e nei pensieri di Arteta è uno dei calciatori su cui puntare per il futuro del club. È un difensore moderno, capace di creare superiorità numerica sin dalla costruzione dal basso e capace di gestire il pallone anche dalla mediana in su. Sa fare gol e in marcatura ha qualità importantissime.

Il nome di Calafiori ora è sulla bocca di tutti dopo che anche in Serie A e con la Nazionale ha dimostrato di essere un difensore di altissimo livello e nella Top10 dei difensori in circolazione in Europa.

È stato svelato un clamoroso retroscena che riguarda un accordo saltato all’ultimo tra Calafiori e la Juventus.

Calafiori vicinissimo allal Juventus: la verità

Thiago Motta avrebbe voluto Calafiori alla Juventus. E questo non è certamente un mistero, anzi. Per tutta l’estate non si è fatto altro che parlare di questo accordo a cifre altissime tra la Juventus e il Bologna per il difensore italiano che, poi, alla fine è andato all’Arsenal non appena si è presentata l’occasione.

Tuttosport rivela che era lui il piano A di Thiago Motta e Giuntoli, prima che diventasse inarrivabile dal punto di vista economico. Le parti hanno trattato allo sfinimento ma poi i bianconeri si sono dovuti arrendere contro la forza economica dei Gunners.

La verità, dunque, è che l’affare è saltato per motivi economici. L’Arsenal ha presentato un’offerta molto alta sia al Bologna che al calciatore e nessuno in casa rossoblù ha più avuto dubbi sul futuro – che oggi è presente – di Riccardo Calafiori.

Calafiori torna in Serie A?

Riccardo Calafiori può tornare in Serie A? No. Molto semplicemente. Il difensore italiano ora si sta costruendo una realtà importante all’Arsenal e in Premier League con l’intenzione di diventare uno dei difensori più forti del calcio inglese. E poi in futuro si vedrà, visto che è ancora molto giovane.

Ma il futuro – se dovesse continuare così – è probabile che sia in altri top club mondiali, con il sogno di raggiungere il Real Madrid. Juventus, Milan e Inter sono lontanissime.