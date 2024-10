Pallone d’Oro, Lautaro Martinez sul podio: l’annuncio

Il 28 ottobre la consegna del Pallone d’Oro e c’è anche grande attesa da parte del campionato italiano perché può tornare un giocatore della Serie A sul podio, è Lautaro Martinez.

Il campione argentino e capitano dell’Inter ha fatto un anno davvero straordinario sotto tutti i punti di vista. Decisivo in tutte le competizioni che ha preso parte tra club e Nazionale ora è pronta ad arrivare la svolta per lui con un riconoscimento davvero importante. Perché Lautaro Martinez è tra i candidati per la vittoria del Pallone d’Oro 2024.

La stagione che si è appena conclusa da qualche mese l’ha visto protagonista, dove il Toro Martinez ha vinto campionato (capocannoniere Serie A), Supercoppa Italiana e Copa America (sempre da capocannoniere del torneo con gol in finale decisivo).

Numeri impressionati, ancor di più le prestazioni di Lautaro Martinez che a parte la Champions League dove la squadra nerazzurra è uscita subito dopo la fase a gironi nel doppio scontro degli Ottavi contro l’Atletico Madrid ha fatto davvero cose notevoli e vinto tanto. Adesso manca poco per la cerimonia del Pallone d’Oro e prende quota in maniera importante anche il suo nome.

Pallone d’Oro 2024: Lautaro Martinez a podio

Il 28 ottobre ci sarà nella città di Parigi la cerimonia per la consegna del Pallone d’Oro 2024 e occhio a quello che può accadere con Lautaro Martinez che può arrivare davvero in alto come in pochi dal campionato di Serie A hanno fatto in questi anni.

Adesso ci sono delle notizie molto importanti che riguardano quella che sarà la consegna del prossimo titolo tanto ambito dai calciatori a livello individuale. Perché c’è anche Lautaro Martinez che può vincere il Pallone d’Oro.

Secondo Messi deve essere Lautaro Martinez a vincere il Pallone d’Oro e ora arriva l’annuncio anche di un altro argentino, il Papu Gomez, che è sicuro che il suo amico e connazionale Lautaro debba stare tra le prime 3 posizioni per la vittoria del Pallone d’Oro 2024.

Non è da escludere che alla fine possa essere proprio Lautaro Martinez ad essere sul podio del Pallone d’Oro, più difficile una sua vittoria visto che ad oggi sembra nettamente favorito su tutti gli altri Vinicius Jr che con il Real Madrid ha vinto tanto e da protagonista nella stagione da poco conclusa.

Manca ancora poco e poi ci sarà la consegna del prossimo Pallone d’Oro dove Lautaro Martinez sogna il trofeo.