Juventus, accordo raggiunto: c’è la firma

Annuncio prima della sfida di Champions League contro lo Stoccarda. C’è l’accordo con la Juventus: si attende solo l’ufficialità, ecco i dettagli.

Grande entusiasmo in casa Juventus, dopo la vittoria di misura contro la Lazio. I bianconeri sono priettati al prossimo impegno in Champions contro lo Stoccarda che anticipa poi il derby d’Italia in programma domenica a San Siro contro l’Inter.

Intanto, alla Continassa la dirigenza bianconera è alle prese con diverse questioni legate non solo al calciomercato. La sosta per le Nazionali è servita per fare il punto della situazione su alcuni dossier che sono finiti in mano a Cristiano Giuntoli che prima di Natale intende completare queste operazioni.

Il primo caso spinoso da risolvere è quello relativo al futuro di Paul Pogba, con la trattativa per la rescissione che non ha trovato fino a questo momento conferma.

C’è la volontà della dirigenza bianconera di interrompere il rapporto con il francese ma la fumata bianca per quanto riguarda la rescissione non è ancora arrivata. C’è bisogno, dunque, di ancora un po’ di tempo prima del definitivo via libera.

Inoltre, bisogna sistemare anche il contratto di Dusan Vlahovic. Lo stipendio del serbo da questa stagione è salito a 12 milioni a stagione. La scadenza al 2026 dovrà essere rivista, con l’obiettivo di Giuntoli di spalmare in più anni l’ingaggio del bomber.

Chi firma con la Juventus?

Il lavoro da fare, dunque, per il direttore Giuntoli è davvero tanto. Nel frattempo, l’ex Napoli è pronto a sistemare un reparto con la firma ufficiale del calciatore che è pronto a legarsi per i prossimi anni ai colori bianconeri.

C’è l’accordo di massima per quanto riguarda la firma del giocatore che è diventato in questi anni un punto di riferimento anche per lo spogliatoio bianconero.

Una bella notizia, dunque, per tutta la squadra che può esultare dopo l’annuncio ufficiale relativo alla permanenza alla Juventus di Mattia Perin.

Ci sono buone possibilità che l’estremo difensori firmi il rinnovo di contratto. A fare il punto della situazione, su questa trattativa, è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Rinnovo con la Juventus per Perin

Continuerà a far parte della Juventus Perin che è pronto a firmare il rinnovo per altre due stagioni. Il contratto, in scadenza a giugno 2025, sarà presto rinnovato.