Inter: Inzaghi nei guai, un altro big salta la Juventus

Ultimissime notizie riguardo l’infermeria dell’Inter che per la sfida contro la Juventus perde un altro big. Ecco tutti i dettagli riguardo lo stop del calciatore dei nerazzurri.

Arriva il comunicato dell’Inter riguardo l’infortunio del calciatore, che oltre a saltare la sfida di Champions League contro lo Young Boys, non sarà a disposizione neanche per il big match di domenica contro la Juventus.

Una vera e propria tegola per l’allenatore Simone Inzaghi che è in emergenza già a centrocampo con il dubbio legato alle condizioni fisiche di Calhanoglu che si è fatto male durante la partita di campionato contro la Roma.

Inter: doppia tegola per Inzaghi, ecco i dettagli

La vittoria di Roma ha ridato entusiasmo all’Inter che adesso vuole dare continuità al risultato dell’Olimpico. Ci sono due gare impegnative per i nerazzurri che hanno sul loro percorso lo Young Boys, in Champions League, e la Juventus in campionato.

Il big match di San Siro, contro i bianconeri, è quello più importante per Simone Inzaghi che deve fare a meno di alcuni titolarissimi che si sono infortunati contro la Roma.

Se per Calhanoglu ci sono buone possibilità che rientri contro i bianconeri, discorso diverso invece per quest’altro big che è indisponibile per il match contro la Juventus.

Un problema in più per Inzaghi che deve fare i conti con questa assenza in difesa.

Comunicato Inter: svelate le condizioni di Francesco Acerbi

C’è l’annuncio da parte dell’Inter che ha informato i tifosi riguardo lo stato di salute di Francesco Acerbi, che quest’oggi ha svolto degli esami presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

Il difensore dei nerazzurri, così come Hakan Calhanoglu, è uscito acciaccato dal match dell’Olimpico contro la Roma. A differenza del collega turco, però, Acerbi ha riportato un infortunio più serio.

“Gli accertamenti hanno evidenzaito l’elongazione del bicipite femorale della coscia sinistra. Acerbi sarà monitorato dallo staff medico nei prossimi giorni”.

Oltre a saltare la sfida contro lo Young Boys in Champions League, Acerbi non sarà a disposizion neanche per il big match contro la Juventus in programma domenica alle ore 18. L’obiettivo di Inzaghi è quello di averlo a disposizione per la sfida del 10 novembre contro il Napoli.